Gold - Von Rekord zu Rekord

Der Lauf des Goldpreises seit Februar wird nur durch einen klassischen „doji“ im Juni unterbrochen. Ansonsten stehen seither nur weiße Monatskerzen zu Buche. An jedem Tag in dieser Woche gelang zudem ein neues Allzeithoch (2.685 USD). Per Saldo konnte das Edelmetall im bisherigen Jahresverlauf um 29 % zulegen und steuert auf einen absoluten Champagnerjahrgang zu. Gerade wenn Trends derart ins Laufen kommen, sollten Anlegerinnen und Anleger das Money Management nicht vernachlässigen. Obwohl der zugrundeliegende Aufwärtstrend absolut intakt ist, wollen wir uns deshalb heute explizit mit den möglichen Stop Loss-Marken auseinandersetzen. In diesem Kontext springt eine Schlüsselzone ins Auge: Das Kursziel aus der von 2020 bis 2023 ausgeprägten Tradingrange von knapp 2.500 USD bildet zusammen mit einer Fibonacci-Projektion (2.461 USD) und dem Hoch vom Mai (2.450 USD) einen entscheidenden Rückzugsbereich, den es in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten gilt. Mit einem Stopp auf dieser Basis sichern sich Investorinnen und Investoren einen Großteil des bisherigen Fabeljahrgangs und können sich zudem vom Markt zeigen lassen, ob das strategische Kursziel der langjährigen Untertassenformation von 2.800 USD auch noch zeitnah erreicht wird.

Gold (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.