EQS-Adhoc: Pyramid AG gibt Veränderungen im Vorstand bekannt

Pyramid AG gibt Veränderungen im Vorstand bekannt



30.09.2024 / 08:38 CET/CEST

München, 30.September 2024 – Der Aufsichtsrat der Pyramid AG (Börsenkürzel: M3BK, ISIN: DE000A254W52) hat heute den Vertrag von Vorstandssprecher Andreas Empl vorzeitig bis zum 30. September 2028 verlängert. Andreas Empl wird mit Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.09.2024 mit Wirkung zum 01.10.2024 im Vorstand der Pyramid AG als Vorstandsvorsitzender und CEO die Bereiche Strategie, M&A und Investor Relations verantworten. Des Weiteren hat der Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung Christian Damjakob, Finanzvorstand der Pyramid-Beteiligung Securize IT Solutions AG, als neuen CFO in den Vorstand der Pyramid AG berufen. Seine Bestellung gilt ab dem 1. Oktober 2024 ebenfalls für vier Jahre bis 30. September 2028. Damit besteht der Vorstand der Pyramid AG künftig aus CEO Andreas Empl, COO Peter Trosien, CTO Arne Weber und CFO Christian Damjakob.

Die neue Führungsorganisation dient der Fokussierung auf die strategischen Ziele organisches Wachstum, Wachstum durch M&A-Maßnahmen und Steigerung der Profitabilität.

