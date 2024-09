EQS-News: A.H.T. Syngas steigert Gesamtleistung im ersten Halbjahr um über 80 Prozent auf 11,6 Mio. Euro – Prognose für Gesamtjahr 2024 bestätigt

EQS-News: A.H.T Syngas Technology N.V. / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

A.H.T. Syngas steigert Gesamtleistung im ersten Halbjahr um über 80 Prozent auf 11,6 Mio. Euro – Prognose für Gesamtjahr 2024 bestätigt



30.09.2024 / 16:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





A.H.T. Syngas steigert Gesamtleistung im ersten Halbjahr um über 80 Prozent auf 11,6 Mio. Euro – Prognose für Gesamtjahr 2024 bestätigt

Overath/Bonn/Leipzig, 30. September 2024. Die A.H.T. Syngas Technology N.V. („AHT“, ISIN NL0010872388, WKN A12AGY), ein führendes Unternehmen in der Herstellung dezentraler und klimaförderlicher Biomassekraftwerke, hat heute die Finanzzahlen für das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht. Das Unternehmen erzielte im Berichtszeitraum eine Gesamtleistung von 11,6 Mio. Euro (H1 2023: 6,4 Mio. Euro). Diese setzt sich aus einem Umsatz von 10,3 Mio. Euro (H1 2023: 6,8 Mio. Euro) der Unternehmen AHT und der jetzt erstmals berücksichtigten, aber nicht konsolidierten Beteiligung aremtech sowie den Anarbeitungsleistungen für Projekte in Abwicklung beider Unternehmen in Höhe von 1,3 Mio. Euro zusammen. Die Gesamtleistung liegt um über 80 Prozent über dem Vorjahreswert von 6,3 Mio. Euro und bereits in Reichweite des Wertes für das Gesamtjahr 2023 in Höhe von 13,7 Mio. Euro.

Auch das Ergebnis nach Steuern für das erste Halbjahr liegt mit 515 Tsd. Euro um über 64 Prozent über dem Vergleichswert des Vorjahres von 313 Tsd. Euro. Das Vorsteuerergebnis (EBT) von AHT beläuft sich im Berichtszeitraum auf 690 Tsd. Euro (H1 2023: 450 Tsd. Euro). Dies verdeutlicht, dass die umfangreichen Investitionen in die CleanTec-Strategie nicht nur zum Wachstum beitragen, sondern sich ebenfalls positiv auf die Profitabilität auswirken.

„AHT ist mit viel Dynamik in das Geschäftsjahr gestartet und knüpft an das starke Wachstum des Vorjahres an. Darüber hinaus konnte AHT den geplanten Personalaufbau fortsetzen und konkrete Kundenprojekte vorantreiben. Mit der Neuaufstellung entlang von Prozessen haben wir die AHT im ersten Halbjahr für eine schnellere Bearbeitung von Anfragen und effizientere Realisierung von Projekten optimal aufgestellt. So konnten wir bereits im dritten Quartal Anlagen in Deutschland und Japan in Betrieb nehmen. Dementsprechend sind wir für den weiteren Jahresverlauf optimistisch“, so Gero Ferges, CEO von AHT.

Bilanzsumme und Cashflow nahezu verdoppelt

Die Bilanzsumme des Konzerns hat sich gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 aufgrund der größeren Projektvolumina deutlich erhöht. Sie liegt bei 8,88 Mio. Euro (H1 2023: 5,88 Mio. Euro). Dementsprechend reduzierte sich die Eigenkapitalquote auf 47,1 Prozent (H1 2023: 60,5 Prozent), verharrt aber auf einem sehr guten Niveau.

Der Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit belief sich in der Berichtsperiode auf insgesamt 624 Tsd. Euro (H1 2023: 515 Tsd. Euro).

Erfolgreicher Geschäftsverlauf mit Projekten in mehreren Regionen

Das erste Halbjahr 2024 war geprägt von einem starken operativen Wachstum, dem Ausbau der Unternehmensinfrastruktur sowie der Optimierung der Prozessketten in allen Unternehmensbereichen.

Die Zielsetzung ist hierbei die Anlagenstückzahlen zu erhöhen und gleichzeitig die Anlagenstückkosten zu reduzieren. Die Reduzierung der Kosten ist ein wichtiger Schritt zum Aufbau des Contracting-Geschäftes und zur Erschließung neuer Märkte.

In den vergangenen Monaten wurde die strategische Partnerschaft mit einem Key Account in Japan weiter intensiviert. Insgesamt stehen drei Projekte in Beauftragung und in unterschiedlichen Stadien der Abarbeitung. Das Ziel der gemeinsamen und dauerhaften Marktführerschaft im Bereich Vergasung biogener Rohstoffe in Japan ist realistisch.

Der Auftragsbestand zum Stichtag 30. Juni 2024 beläuft sich auf insgesamt 17,0 Mio. Euro und liegt damit etwas unter dem sehr hohen Niveau des Vorjahres (30. Juni 2023: 21 Mio. Euro). Die Lieferaufträge stammen aus Japan und Deutschland, hinzu kommen Dienstleistungsaufträge aus Asien und Europa. Das Gesamtvolumen der Projekt-Pipeline liegt bei rund 160 Mio. Euro basierend auf einem Rahmenvertrag mit einem japanischen Key Account über drei Jahre.

Die Zahl der Projektanfragen aus Europa ist weiterhin deutlich steigend. Anfragen und Angebotsvolumen belaufen sich aktuell auf mehr als 100 Mio. Euro.

Prognose bestätigt

Mit Blick auf die derzeit in unterschiedlichen Realisierungsstadien befindlichen Projekte und die weitreichende Auftragspipeline ist AHT für die weitere Entwicklung des Jahres 2024 zuversichtlich. Die erfolgreiche Umsetzung der Wachstumsziele spiegelt sich in den Halbjahreszahlen 2024 vollumfänglich wider. Der Vorstand ist daher zuversichtlich, im Jahr 2024 einen Jahresumsatz in Höhe von 20 Mio. Euro und einen Jahresüberschuss von 1,2 Mio. Euro zu erzielen.

Ausgewählte GuV- und Bilanzpositionen im Jahresvergleich:

In Euro 01.01.2024 bis 30.06.2024 01.01.2023 bis 30.06.2023* Veränderung in Prozent Umsatz 10,3 Mio. 6,8 Mio. 51 % Gesamtleistung 11,6 Mio. 6,3 Mio. 81% Vorsteuerergebnis (EBT) 690,3 Tsd. 450,0 Tsd. 53% Jahresergebnis 515 Tsd. 313 Tsd 64% Bilanzsumme 8,88 Mio. 5,88 Mio. 51% Eigenkapitalquote

(in Prozent)* 47,1% 60,5% -22%

*Jeweils zum Stichtag des 30.6.2024 bzw. 30.06.2023 (2023 ohne aremtech GmbH)

Über A.H.T. Syngas Technolgy N.V.

A.H.T. Syngas Technology N.V. ist ein in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Basic Board) einbezogenes Unternehmen, das klimaförderliche dezentrale Biomassekraftwerke plant und errichtet. Zugrunde liegt das sogenannte Doppelfeuerverfahren zur Synthesegasherstellung, das eine hocheffiziente Energieerzeugung ermöglicht. Mit seinen innovativen und nachhaltigen Lösungen trägt AHT zur Gestaltung der globalen Energiewende und der Verringerung von Treibhausgasemissionen bei.

Kontakt

A.H.T. Syngas Technology N.V.

Domicile: Schimmelt 2-16

5611 ZX Eindhoven

Phone: +49 (0) 2206 95190-10

Fax: +49 (0) 2206 95190-11

Mail: ir@aht-cleantec.com

www.aht-syngas.com

30.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: A.H.T Syngas Technology N.V. Schimmelt 2-16 5611 ZX Eindhoven Niederlande Telefon: +49 (0)2206 / 95 190 - 0 E-Mail: info@aht-cleantec.com Internet: www.aht-cleantec.com ISIN: NL0010872388 WKN: A12AGY Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart EQS News ID: 1998853

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1998853 30.09.2024 CET/CEST