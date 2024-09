Xlife Sciences AG ermöglicht internationalen Co-Investoren den Einstieg in die Aktie und plant hierfür ein Dual Listing an der Londoner Stock Exchange Group (LSEG)

Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Kooperation/Strategische Unternehmensentscheidung

Zürich, 30. September 2024: Das Management der Xlife Sciences AG (SIX:XLS) wurde per 03. September 2024, nach intensiver Prüfung aller vorliegenden Optionen und Angebote seitens des Verwaltungsrates damit beauftragt, die Strategie zur Steigerung der Marktkapitalisierung und somit des Aktienpreises wie aber auch der Liquidität und Handelbarkeit der Aktie umzusetzen.

In enger Abstimmung mit neuen internationalen Co-Investoren wird als erster Schritt zur Umsetzung der Wertsteigerung und Wachstumsstrategie ein Dual Listing an der Londoner Stock Exchange Group (LSEG) ausgearbeitet und in Kooperation mit Investmentbanken, Fonds und Market-Makern zeitnah umgesetzt.

Die Xlife Sciences AG ist sich sicher, hiermit unseren geschätzten Aktionärinnen und Aktionären kurzfristig am meisten Mehrwert bieten zu können. Zudem erschliesst die Unternehmung eine wichtige, internationale und kontinuierlich steigende Investorenbasis, die es nicht nur ermöglicht die ambitionierten Wachstumsziele zu erreichen, sondern zeitgleich die Abweichung zwischen Marktkapitalisierung und Bewertung anzugleichen.

Die Schweizer Börse (SIX Group) hat mit Einführung der Börsenäquivalenz mit der Londoner Stock Exchange Group (LSEG) die hierfür notwendige Grundlage bereits geschaffen.

Die Xlife Sciences AG möchte sich auf diesem Weg ganz herzlich für das Vertrauen und die Geduld ihrer Investorinnen und Investoren bedanken.

Über Xlife Sciences AG (SIX: XLS)



Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung vielversprechender Forschungsprojekte von Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel, Lösungen für einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere Lebensqualität anzubieten. Ziel ist es, eine Brücke von der Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsmärkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt sorgfältig ausgewählte Projekte in den vier Bereichen Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und künstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die nächste Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung. Weitere Informationen unter www.xlifesciences.ch

Some of the information contained in this media release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Xlife Sciences undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

