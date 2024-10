Sorge um den Nahen Osten befördert Rheinmetall an Dax-Spitze

Die Furcht vor einer weiteren Eskalation des Konflikts im Nahen Osten hat am Dienstag die Aktien von Rheinmetall an die Dax-Spitze gehievt. Die Papiere des Rüstungskonzerns zogen zuletzt um fünf Prozent auf 510,60 Euro an und erreichten damit das Niveau von Mitte September. Der deutsche Leitindex gab um 0,6 Prozent nach.

Grund für den Kurssprung waren Medienberichte, wonach die US-Regierung davon ausgeht, dass der Iran einen "unmittelbar bevorstehenden" Raketenangriff auf Israel vorbereitet. Darauf gebe es Hinweise, hieß es demzufolge in einer Mitteilung eines Regierungsvertreters. Rüstungswerte wie Rheinmetall sind in Zeiten geopolitischer Spannungen oft gefragt.

Durch den deutlichen Kursanstieg sprangen die Anteilscheine von Rheinmetall über die 21-Tage-Durchschnittslinie. Diese beschreibt den kurzfristigen Trend. Charttechnisch orientierte Anleger interpretieren dies als potenzielles Kaufsignal. Der nächste Widerstand ist nun die 50-Tage-Linie als Maß für die mittelfristige Entwicklung. Sie verläuft nur knapp über dem aktuellen Kurs.