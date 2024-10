^HANGZHOU, China, Oct. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Egal wie groß die Entfernung

ist, wahre Freundschaft kennt keine Grenzen. Im September, im goldenen Herbst, wenn der süße Duft von Osmanthus die Luft füllt, wurden der Globale Bürgermeisterdialog · Hangzhou und die 9. Internationale Bürgermeisterkonferenz der Partnerstädte in Hangzhou eröffnet. Nach Angaben der Volksregierung von Hangzhou nahmen Bürgermeister und Vertreter aus 24 Städten in 15 Ländern und Regionen zusammen mit Diplomaten der jeweiligen Botschaften und Vertretern der zuständigen inländischen Behörden und Städte an dem Forum teil. Mit dem Schwerpunkt Stadtverwaltung und nachhaltige Entwicklung führten Bürgermeister aus nationalen und internationalen Städten einen intensiven Dialog, tauschten fortschrittliche Erfahrungen zum Thema Stadtverwaltung aus und trugen mit ihrem Wissen zur Förderung einer globalen nachhaltigen Stadtentwicklung bei. Im 13. Jahrhundert reiste der italienische Entdecker Marco Polo weit in den fernen Osten und war von Hangzhou, einer berühmten Stadt an der Südostküste Chinas, tief beeindruckt. In seinem Reisebericht wurde Hangzhou als ?die schönste und edelste Stadt der Welt" bezeichnet. Im Laufe der Zeit hat sich Hangzhou zu einer Stadt entwickelt, die sowohl antike Straßen und Gassen mit blauen Ziegeln und schwarzen Fliesen als auch eine moderne Metropollandschaft mit hoch aufragenden Wolkenkratzern bietet. Mit ihrem reichen historischen und kulturellen Erbe und ihrer florierenden digitalen Wirtschaft zeigt Hangzhou, wie eine alte und moderne Stadt harmonisch koexistieren können und ist damit Vorreiter für globale Trends in der nachhaltigen Stadtentwicklung. Der West Lake kann mit der Schönheit Xi Zi verglichen werden, egal ob sie reich geschmückt oder schlicht dekoriert ist. Yao Gaoyuan, Bürgermeister von Hangzhou, beschreibt die Merkmale der Stadt als lebenswert, geschäfts- und tourismusfreundlich. ?Hangzhou ist eine Stadt, in der man, sobald man angekommen ist, nicht mehr weg will, und selbst nachdem man sie verlassen hat, sehnt man sich danach, zurückzukehren", sagte Yao. Yao berichtete über Forschung und Praxis in Hangzhou in Bereichen wie digitale Innovation und Stadtverwaltung, ökologische Zivilisation und nachhaltige Stadtentwicklung sowie kulturelles Erbe und humanistischer Austausch. Die digitale Entwicklung hat die städtische Verwaltung in Hangzhou vorangebracht, wodurch die Stadt intelligenter geworden ist und die Verwaltung effizienter arbeitet. Durch den Aufbau einer intelligenten Stadt und die Nutzung von Technologien wie Cloud-Computing, Big Data und fortschrittlicher Modellierung hat Hangzhou eine Echtzeitüberwachung und effiziente Planung des städtischen Verkehrs erreicht. Jetzt können Verkehrsaufkommen, Fahrzeuggeschwindigkeiten und Staubereiche sofort erkannt werden, was eine präzise Verkehrssteuerung ermöglicht und die Intelligenz und Genauigkeit der Stadtverwaltung deutlich verbessert. Yao führte auch das Beispiel der Verwaltung und des Naturschutzes des Thousand Island Lake im Bezirk Chun'an im Südwesten von Hangzhou an, um die Erfahrungen der Stadt beim Ausgleich zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und Umweltschutz zu veranschaulichen. Durch die Nutzung seiner reichen natürlichen Wasserressourcen hat der Landkreis Chun'an einen Cluster der Wassergetränkeindustrie entwickelt, angeführt von Nongfu Spring, der erheblich zum jährlichen Produktionswert und zu den Steuereinnahmen beigetragen hat. Gleichzeitig hat sich der Thousand Island Lake zu einem beliebten Touristenziel entwickelt, das Millionen von Besuchern anzieht. Diese bemerkenswerte Transformation verkörpert wahrhaftig das Konzept, dass üppige Berge und klare Gewässer unbezahlbare Werte sind. Hangzhou ist ebenso engagiert und scheut keine Mühen, wenn es um den Erhalt und das Vermächtnis des kulturellen Erbes geht. Die wirtschaftliche Entwicklung von Hangzhou geht Hand in Hand mit dem Erhalt und der Prosperität der Kultur, wobei die kulturelle Essenz der Stadt nie aus den Augen verloren wird. Als Stadt mit einem reichen historischen und kulturellen Erbe verfügt Hangzhou über drei Weltkulturerbestätten. Im Jahr 2011 wurde die Kulturlandschaft West Lake in die Liste aufgenommen. In den Jahren 2014 und 2019 erhielten auch der Grand Canal of China und die archäologische Stätte Liangzhu die renommierte Auszeichnung. Hinter den erfolgreichen Eintragungen stehen die jahrzehntelange Beharrlichkeit und die Bemühungen der Stadt. Hangzhou hat sich schon immer für ganzheitliche Erhaltung, systematisches Erbe und innovative Entwicklung eingesetzt. Die Stadt hat in der gesamten Gesellschaft einen Konsens und ein Bewusstsein für die Bedeutung des Schutzes des historischen und kulturellen Erbes geschaffen. Durch die Integration des alten Kulturerbes in die Stadtentwicklung verleiht Hangzhou seinem Erbe neue Vitalität und Lebendigkeit. Dieses Jahr kennzeichnet den 45. Jahrestag der Gründung der ersten internationalen Partnerstadtbeziehung von Hangzhou. In den letzten 45 Jahren hat die Stadt Offenheit, Inklusivität, gegenseitigen Nutzen und Win-Win- Kooperationen gefördert und freundschaftliche Austausch- und Kooperationsbeziehungen mit Partnerstädten gepflegt, die zu fruchtbaren Ergebnissen in der internationalen Zusammenarbeit geführt haben. Insbesondere in den letzten 16 Jahren war Hangzhou neun Mal Gastgeber der Internationalen Bürgermeisterkonferenz der Partnerstädte, die zu einer Reihe von praktischen Erfolgen in der Zusammenarbeit geführt hat. Die Konferenz hat sich für Hangzhou zu einer wichtigen Plattform für den Erfahrungsaustausch im Bereich Stadtverwaltung und Stadtentwicklung mit Partnerstädten entwickelt und überbrückt die Lücke zwischen der Stadt und dem Rest der Welt. Bis heute hat Hangzhou freundschaftliche Beziehungen zu 31 internationalen Partnerstädten aufgebaut und pflegt einen freundschaftlichen Austausch mit 42 Städten weltweit. Von der Ausrichtung des G20-Gipfels in Hangzhou, der Hangzhou Asian Games und der Asian Para Games über Veranstaltungen wie die Global Digital Trade Expo und das Liangzhu Forum bis hin zum Globalen Bürgermeisterdialog - Hangzhou und der 9. Internationalen Bürgermeisterkonferenz der Partnerstädte von Hangzhou - Hangzhou zeigt sich auf der globalen Bühne offen und integrativ. Die ostchinesische Stadt freut sich darauf, mehr von ihrem Wissen und ihren Lösungen in die nachhaltige Entwicklung globaler Städte einzubringen und ein neues, brillantes Kapitel in der Zukunft zu schreiben. Quelle: die Volksregierung von Hangzhou °