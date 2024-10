OTS: Almirall Hermal GmbH / Bekenntnis zum Standort Deutschland: Almirall ...

Bekenntnis zum Standort Deutschland: Almirall eröffnet neues Produktionsgebäude in Reinbek (FOTO) Reinbek (ots) - - Das neue Produktionsgebäude ist Bestandteil des im Jahr 2016 begonnenen Investitionsprogramms zur Weiterentwicklung von Almiralls Produktionsnetzwerk und Infrastruktur in Deutschland. - Almiralls Fokus auf Hautgesundheit, wissenschaftliche Forschung mit festen Wurzeln im Europäischen Markt ermöglicht eine komplette Wertschöpfungskette - von der Entwicklung zur Bereitstellung von innovativen Produkten - Nachhaltigkeit ist für Almirall ein Kernziel: nach 80 Jahren Firmenbestand und einer langfristigen Perspektive sind die Investitionen in Reinbek geprägt von modernsten und ressourcen-schonenden Produktionsmethoden. Das internationale biopharmazeutische Unternehmen Almirall feierte heute die Einweihung eines neuen Produktionsgebäudes am deutschen Standort in Reinbek. Noch vor Inbetriebnahme konnten die Gäste der Veranstaltung die neuen Produktionsflächen besichtigen und einen exklusiven Blick hinter die Kulissen werfen. Unter dem Motto "Almirall Rebuilds Reinbek's Operation Works", kurz ARROW, modernisiert Almirall rund ein Drittel der Produktionsfläche des Standortes in Reinbek. Carlos Gallardo, Chairman und Chief Executive Officer aus Barcelona, und Kai Sauerbier, General Manager, Industrial Operations Germany, übernahmen gemeinsam die offizielle Eröffnung. Das Herzstück und gleichzeitig ein bedeutender Meilenstein von ARROW ist das kürzlich fertiggestellte, neue Produktionsgebäude, mit dem Almirall seine Produktionskapazitäten erhöht und Arbeitsplätze sichert. Produktivität auf einem neuen Level ARROW ist Bestandteil einer bereits im Jahr 2016 eingeleiteten Investitionswelle und Teil der Kampagne "Hautgesundheit - made in Reinbek". Im neuen Produktionsgebäude werden künftig rund 10 Produkte für die Dermatologie hergestellt, die Menschen mit Hauterkrankungen in über 40 Ländern dabei unterstützen, ihre Lebensqualität nachhaltig zu verbessern. Im neuen Gebäude bringt Almirall Produktivität mithilfe modernster Anlagen und Prozesse auf ein neues Level. Bis 2027 sollen hier jährlich rund 140 Formulierungschargen hergestellt werden. So stärkt Almirall den Produktionsstandort Deutschland innerhalb des starken europäischen Produktionsnetzwerkes und steigert dadurch langfristig die Versorgungssicherheit der Patient:innen. Almirall produziert den Großteil seiner Produkte in Europa, in Standorten in Spanien und Reinbek. Ein besonderes Augenmerk bei der Modernisierung wurde auf Nachhaltigkeit gelegt: "Wir haben zahlreiche Investitionen in die Infrastruktur unseres Standortes in Reinbek getätigt, um diesen auf den modernsten Stand zu bringen. Dazu gehören die Erneuerung der Stromversorgung, der Versorgungseinrichtungen und die Installation einer Abwasservorbehandlungsanlage. Auf diese Weise können wir den Gas- und Stromverbrauch des Standortes senken und unsere Abwässer auf Trinkwasserqualität reinigen", erklärte Kai Sauerbier. Das neue Produktionsgebäude verfügt zudem über eine zusätzliche hochleistungsfähige Photovoltaikanlage. Zusammen mit der zusätzlichen Solaranlage auf dem Gelände wird Reinbek dadurch voraussichtlich 10 bis 15 Prozent seines Strombedarfs durch Solarenergie erzeugen. Damit leistet Almirall einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der ehrgeizigen Klimaziele des Unternehmens, die kürzlich innerhalb der neuen Nachhaltigkeitsstrategie "Act4Impact" vorgestellt wurden. "Wir sind da, wo Patient:innen uns brauchen" Mit 80 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von pharmazeutischen, medizinischen und kosmetischen Spezialprodukten mit Fokus auf die Hautgesundheit blickt Almirall in Deutschland auf eine lange Tradition zurück. Carlos Gallardo verdeutlichte: "In unserer 80-jährigen Geschichte als Familienunternehmen haben wir uns immer darauf fokussiert, medizinische Produkte zu entwickeln, die es Menschen mit Erkrankungen ermöglichen, ihr Wohlergehen zu verbessern. Dabei haben wir eine langfristige Sichtweise auf unser Unternehmen, unsere Beiträge für Patient:innen, die medizinische Gemeinschaft und unsere Gesellschaft. Mit unserem europäischen Fokus sind wir genau da, wo unsere Patient:innen uns brauchen und gewährleisten ein hohes Maß an Versorgungssicherheit." Björn Warmer, Bürgermeister der Stadt Reinbek sprach Almirall seine Glückwünsche aus und begrüßte die bewusste Entscheidung für den deutschen Produktionsstandort: "Beispiele wie dieses zeigen, dass Deutschland ein attraktiver Wirtschaftsstandort bleibt. Die Standortmodernisierung in Reinbek sichert Arbeitsplätze in der Region und ist eine wichtige Investition für die Zukunft." Mit ARROW hat Almirall bereits frühzeitig auf sich wandelnde Rahmenbedingungen im internationalen Wettbewerb reagiert und ist gut aufgestellt für die Zukunft. "Durch unsere langfristige Sichtweise auf unser Unternehmen planen wir über Jahre und Jahrzehnte. Um weiter zu wachsen und zukunftsfähig zu bleiben, werden wir auch weiterhin in unser Produktionsnetzwerk investieren und es weiter modernisieren" , so Sauerbier. Erklärtes Ziel ist es, durch moderne Therapien die Lebensqualität von Menschen mit Hauterkrankungen nachhaltig zu verbessern und so die Zukunft der Hautgesundheit gemeinsam aktiv zu gestalten. Über Almirall Almirall ist ein internationales biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Barcelona, das hochwertige Arzneimittel aus eigener Forschung und Entwicklung sowie durch Kooperationen und Partnerschaften zur Verfügung stellt. Der strategische Fokus liegt in der Hautgesundheit. Geleitet von unserem Unternehmensziel " Transform the patients´ world by helping them realize their hopes & dreams for a healthy life. " wollen wir die Lebensqualität von Patient:innen verbessern, ihre Bedürfnisse verstehen und die Wissenschaft nutzen, um innovative medizinische Lösungen bereitzustellen. Sie stehen für uns im Mittelpunkt unseres Handelns. Das 1944 gegründete Unternehmen wird an der spanischen Börse gehandelt (Ticker: ALM) und erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Gesamtumsatz von 898,8 Millionen Euro. Aktuell beschäftigt Almirall knapp 2.000 Mitarbeitende in 15 Niederlassungen in Europa und den USA. Über Almirall in Deutschland Almirall setzt in Deutschland höchste Standards in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung innovativer Dermatika. In Reinbek bei Hamburg werden auf modernen Produktionsanlagen halbfeste und flüssige Formulierungen wie Salben, Cremes oder Lotionen mit höchsten Produktionsstandards für den internationalen Markt hergestellt. Als Spezialist im Bereich der Hautgesundheit ist Almirall in Deutschland ein führender Anbieter für verschreibungspflichtige und rezeptfreie Dermatika und baut das Portfolio konsequent in zukunftsträchtigen Indikationen weiter aus. Mit dem vielfältigen Angebot bestehend aus hochwertigen Markenprodukten zur Behandlung von Hauterkrankungen sowie umfangreichen praxisorientierten Serviceleistungen, ist das Unternehmen einer der wichtigsten Partner der Dermatologen in Deutschland. Zum Produktportfolio zählen unter anderem Arzneimittel zur Behandlung der Psoriasis (Schuppenflechte), atopischen Dermatitis (Neurodermitis), aktinischen Keratose (Frühform des hellen Hautkrebses), Ekzemen, Hautinfektionen, Akne und Nagelerkrankungen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.almirall.de/