Japans Wirtschaft trotzt globalen Herausforderungen

Das Geschäftsklima in der japanischen Großindustrie ist in den drei Monaten bis September stabil geblieben.

Der vierteljährliche Tankan-Bericht zeigt einen unveränderten Wert von plus 13 für das Vertrauen in der Großindustrie, was den Markterwartungen entspricht, wie die Bank of Japan (BoJ) am Dienstag mitteilte. Die Stimmung im Dienstleistungssektor verbesserte sich von plus 33 auf plus 34 Punkte und übertraf damit die Markterwartungen von plus 32. Die Daten deuten darauf hin, dass sich die japanische Wirtschaft trotz des schwachen globalen Wachstums weiter erholt. Insbesondere der Dienstleistungssektor profitiert von einer robusten Binnennachfrage.

Angesichts verschiedener Risikofaktoren zeigen sich Experten überrascht von der Widerstandsfähigkeit der japanischen Wirtschaft. "Trotz der Erholung des Yen seit Mitte Juli bleibt das Geschäftsklima großer Hersteller unerwartet solide", sagte Takeshi Minami vom Norinchukin Research Institute. "Die Gesamtergebnisse sind positiv, wenn man verschiedene Risikofaktoren wie den stärkeren Yen, den Druck auf Lohnerhöhungen und die Abwärtsrisiken für die Weltwirtschaft berücksichtigt." Dennoch bleiben die japanischen Unternehmen vorsichtig, wenn es um die Zukunftsaussichten geht: Während die Industrieunternehmen eine Verbesserung in den nächsten drei Monaten erwarten, rechnen die Dienstleister mit einer Verschlechterung.

Der Tankan-Bericht zählt zu den wichtigsten Faktoren, die die BoJ bei der Festlegung ihrer Geldpolitik und der Veröffentlichung neuer Wachstums- und Inflationsprognosen auf ihrer nächsten Sitzung am 30. und 31. Oktober berücksichtigen wird.