Volvo Cars trotzt schwierigem Branchenumfeld - Absatz gestiegen

Kopenhagen (Reuters) - Gestützt auf ein starkes Europa-Geschäft und eine hohe Nachfrage nach teil- und vollelektrischen Modellen hat Volvo Cars den Absatz gesteigert.

Im September seien 62.548 Fahrzeuge verkauft worden, ein Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte der schwedische Autobauer am Mittwoch mit. Im wichtigsten Markt Europa belaufe sich das Plus auf 23 Prozent, während der Absatz in den USA und China um 22 beziehungsweise 16 Prozent zurückgegangen sei.

Das Branchenumfeld bleibe schwierig und die Aussichten seien unsicher, sagte Björn Anwall, Vizechef des zum chinesischen Konzern Geely gehörenden Unternehmens. "Aber wir sind ermutigt durch eine solide Leistung in Europa, insbesondere für unser Portfolio elektrifizierter Fahrzeuge." Der Absatz von Elektromodellen und Plug-in-Hybriden stieg im Berichtszeitraum um 43 Prozent und machte knapp die Hälfte der verkauften Fahrzeuge aus.

