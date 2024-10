IRW-News: Trillion Energy International Inc.: Trillion Energy leitet Velocity String-Programm in die Wege

IRW-PRESS: Trillion Energy International Inc.: Trillion Energy leitet Velocity String-Programm in die Wege

4. Oktober2024 - Vancouver, B.C. / IRW-Press / - Trillion Energy International Inc. (Trillion oder das Unternehmen) (CSE: TCF) (OTCQB: TRLEF) (Frankfurt: Z62) freut sich bekannt zu geben, dass sich das Unternehmen mit der Installation von sogenannten Velocity Strings (VS) (Anm.: Rohre, die eine höhere Strömungsgeschwindigkeit ermöglichen) zu diesem Zeitpunkt auf den Betrieb des SASB-Gasfelds ausrüstet.

Am 30. September 2024, nachdem das Unternehmen mit seinem Partner bei SASB eine Einigung über die technischen Aspekte des Programms erzielt hatte, wurde das Unternehmer als Betreiber mit der Durchführung dieses Programms betraut.

Das Unternehmen konnte daraufhin einen Dienstleistungsvertrag mit einem Snubbing-Anbieter (Snub Co) für die Installation der Velocity Strings unterzeichnen. Die sogenannte Snubbing-Einheit, die sich derzeit in Rumänien befindet, wird nun mobilisiert. Ziel ist es, die Förderraten in den Produktionsbohrungen zu erhöhen oder zu stabilisieren, indem die Wasserbelastung reduziert wird.

Die Bohrungen Akcakoca-3 und South Akcakoca-2 haben in den letzten 30 Tagen eine Förderleistung von im Schnitt 2,55 MMcf/d und 2,3 MMcf/d erzielt. Die beiden anderen weitreichenden Richtungsbohrungen Guluc-2 und West Akcakoca-1 produzierten aufgrund der Wasserbelastung nur sporadisch. Dennoch erreichte Guluc-2 in den letzten 2 Monaten eine Durchschnittsrate von 1,7 MMcf/d.

Arthur Halleran, CEO von Trillion, erklärt:

Ursprünglich war man davon ausgegangen, dass die VS nur mit einer Bohranlage eingefahren werden können, aber wir haben jetzt alle davon überzeugt, dass die Installation auch mit einer Snubbing-Einheit möglich ist. Das war ein gewaltiger Schritt nach vorn. Diese Strategie bekräftigt unser Engagement für die Maximierung des Shareholder Value durch operative Exzellenz und innovative Lösungen auf dem dynamischen europäischen Energiemarkt.

Update zu den Ölblöcken - Das Unternehmen arbeitet weiter daran, ein Farm-in abzuschließen, um eine Arbeits- und Ertragsbeteiligung an den Ölexplorationsblöcken M46 und M47 in der Erdölprovinz Cudi-Gabar im Südosten der Türkei (die Ölblöcke) zu erwerben. Das Unternehmen nahm die seismischen Arbeiten in den Ölblöcken 2023 auf und hatte vier Explorationsbohrungen für 2024 geplant. Diese Bohrungen wurden jedoch nicht absolviert, da sich das Unternehmen auf sein Workover-Programm bei SASB konzentrierte. Infolgedessen sicherte sich der Lizenzinhaber des Blocks eine dritte Person für die Durchführung von zwei Bohrungen in den Ölblöcken und trat in diesem Zusammenhang eine Beteiligung von 20 % ab. Das bedeutet, dass die ersten beiden Bohrungen nicht von Trillion niedergebracht werden, dennoch ist Trillion bestrebt, vorbehaltlich der erforderlichen Finanzierung und der endgültigen Festlegung der Beteiligungsbedingungen eine Beteiligung an den Ölblöcken zu erwerben.

Über das Unternehmen

Trillion Energy International Inc. konzentriert sich auf die Förderung von Erdöl und Erdgas für Europa und die Türkei und besitzt Erdgasprojekte in der Türkei. Das Unternehmen ist zu 49 % Eigentümer des Erdgasfeldes SASB, einem Erdgaserschließungsprojekt am Schwarzen Meer und ist (mit Ausnahme von drei Bohrungen mit 9,8 %) zu 19,6 % am Ölfeld Cendere beteiligt. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.sedar.com und auf unserer Webseite.

Kontakt

Arthur Halleran, Chief Executive Officer

Brian Park, Vice President of Finance

1-778-819-1585

E-Mail: info@trillionenergy.com

Website: www.trillionenergy.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen enthalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen bezüglich der Fähigkeit des Unternehmens, die behördliche Genehmigung für die Ernennung von Führungskräften und Direktoren zu erhalten. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Informationen, die mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Trillion verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und unterliegen bestimmten Risiken, Ungewissheiten, Verzögerungen, Änderungen der Strategie und Annahmen, die schwer vorhersehbar sind und sich im Laufe der Zeit ändern können. Dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse und Strategien aufgrund verschiedener Faktoren erheblich und nachteilig von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Zu diesen Faktoren gehören unvorhergesehene Herausforderungen der Wertpapieraufsichtsbehörden, COVID, Öl- und Gaspreisschwankungen, betriebliche und geologische Risiken, Änderungen in der Kapitalbeschaffungsstrategie, die Fähigkeit des Unternehmens, die für die Erschließung erforderlichen Mittel aufzubringen, das Ergebnis von Geschäftsverhandlungen, Änderungen der technischen oder betrieblichen Bedingungen, die Kosten der Gas- und Ölförderung, die steigen können und so hoch sein können, dass die Förderung unwirtschaftlich und nicht rentabel ist, sowie andere Faktoren, die von Zeit zu Zeit in den Unterlagen des Unternehmens auf www.sedar.com, einschließlich des zuletzt eingereichten Jahresberichts auf Formblatt 20-F und den nachfolgenden Unterlagen erläutert werden. Eine vollständige Zusammenfassung unserer Öl- und Gasreserven für die Türkei finden Sie in unseren Formularen F-1,2,3 51-101, die auf www.sedar.com eingereicht wurden, oder fordern Sie eine Kopie unseres Reservenberichts an, der am 31. Dezember 2022 erstellt bzw. am 31. Januar 2023 aktualisiert wurde.

