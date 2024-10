AKTIE IM FOKUS: Delivery Hero setzen Erholungsrally fort - Talabat im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Neue Details zum Geschäft im Nahen Osten und Nordafrika sind bei den Anlegern des Essenslieferanten Delivery Hero auch im schwachen Marktumfeld sehr gut angekommen. Nach einem Tag Pause knüpften die Papiere am Dienstag an ihre rasante Erholungsrally an, und erklommen mit 39,77 Euro ein neuerliches Jahreshoch.

Mit 59 Prozent Jahresplus sind sie 2024 die Nummer Zwei im MDax hinter Hypoport. Noch beeindruckender ist jedoch die starke Kehrtwende seit Anfang Juli, im Zuge derer sie sich mit plus 129 Prozent mehr als verdoppelt haben. Für Aktionäre, die zu Corona-Zeiten eingestiegen waren, bleibt es allerdings bisher ein schwacher Trost. Sie haben damals möglicherweise mehr als 145 Euro gezahlt.

An diesem Dienstag findet eine Kapitalmarktveranstaltung von Talabat statt. Hier ist das Geschäft im Nahen Osten und Nordafrika gebündelt, zu dem nun auch Mittelfristziele genannt wurden. Das Geschäft steht im Fokus, seitdem Ende August bekannt wurde, dass es noch im vierten Quartal an die Börse in Dubai kommen soll.

Für einen Börsianer sind die Signale von der Investorenveranstaltung ziemlich "bullish". Wachstumsambitionen, angepeilte Steigerung der Profitabilität, Dividenden, Kassenbestand - alles spreche für eine ordentliche Bewertung. Der Markt rechne bisher mit rund 20 Milliarden US-Dollar Marktwert für Talabat, und dies erscheine mit den Zahlen nur logisch./ag/ngu/stk