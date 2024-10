Super Micro Computer: Machst du dir Sorgen wegen des Short-Reports? Ich nicht!

Super Micro Computer (WKN: A0MKJF) steht derzeit im Zentrum eines Sturms, der viele Anleger verunsichert. Nach einem massiven Kursrückgang von fast 70 % seit März 2024 und einem kritischen Short-Report von Hindenburg Research stehen Fragen zur Zukunft des Unternehmens im Raum. Gleichzeitig bleibt die langfristige Wachstumsstory im Bereich der Künstlichen Intelligenz intakt. Die zentrale Frage ist also: Wie sollten Anleger mit dieser Diskrepanz umgehen, und ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg – oder lauern hinter dem attraktiven Kurs doch größere Risiken?

In diesem Artikel analysiere ich die wichtigsten operativen und strategischen Kennzahlen von Super Micro, betrachte die unbeantworteten Fragen, die den Kurs belasten, und zeige dir, wie sich das Chance-Risiko-Profil des Unternehmens aktuell darstellt.

Trotz Kritik – Die langfristige Wachstumsstory bleibt intakt

Die jüngsten Berichte über Super Micro werfen zweifellos Fragen auf. Hindenburg Research hat in seinem Short-Report die Beziehungen des Unternehmens zu mehreren Geschäftspartnern infrage gestellt und mögliche Unregelmäßigkeiten in den Fokus gerückt. Das US-Justizministerium (DoJ) prüft nun, ob es in diesem Zusammenhang zu Fehlverhalten gekommen ist. Doch anstatt sich von diesen Schlagzeilen verunsichern zu lassen, lohnt es sich, tiefer in die operativen Kennzahlen des Unternehmens einzutauchen.

Super Micro Computer hat alle Vorwürfe vehement zurückgewiesen und betont, dass diese keinen signifikanten Einfluss auf die Finanzergebnisse des Geschäftsjahres 2024 haben werden. Die Geschäftsführung hat klargemacht, dass die Geschäfte weiterhin solide laufen. Das Unternehmen bleibt führend im Bereich der KI-Infrastruktur, insbesondere bei leistungsstarken Rack-Servern, die für Rechenzentren und Cloud-Computing unerlässlich sind. Die langfristige Wachstumsstory von Super Micro ist also keineswegs bedroht – im Gegenteil, das Unternehmen befindet sich in einer Phase der Expansion.

Ein wesentlicher Treiber ist dabei die kontinuierliche Investition in Forschung und Entwicklung (F&E). Das Unternehmen hat seine F&E-Ausgaben in den vergangenen Jahren um mehr als 50 % gesteigert und konzentriert sich auf neue Technologien im Bereich der KI-Infrastruktur.

KI-Infrastruktur: Der Motor für zukünftiges Wachstum

Einer der Hauptgründe, warum Super Micro Computer langfristig erfolgreich sein dürfte, ist die starke Nachfrage nach KI-Infrastruktur. Immer mehr Unternehmen investieren in Technologien, die auf Künstlicher Intelligenz basieren, und Super Micro hat sich in diesem Bereich als einer der führenden Anbieter positioniert. Die Rack-Server des Unternehmens, die speziell für KI-Workloads und Cloud-Dienste konzipiert sind, sind ein essenzieller Bestandteil der digitalen Infrastruktur.

Laut einer aktuellen IDC-Studie werden die 2000 größten Unternehmen der Welt bis 2025 über 40 % ihrer IT-Budgets in KI-Projekte investieren. Dies bedeutet, dass das Marktvolumen für KI-Lösungen in den nächsten Jahren stark ansteigen wird. Super Micro ist bestens positioniert, um von diesem Wachstum zu profitieren. Zudem hat das Unternehmen angekündigt, seine Produktionskapazitäten weiter auszubauen, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Bis Ende des Geschäftsjahres 2025 soll die Kapazität der Direct-Liquid-Cooling-Server (DLC) auf 3.000 Einheiten pro Monat steigen – eine deutliche Steigerung gegenüber den aktuellen 1.500 Einheiten.

Reagiert der Markt bei Super Micro über?

Der Short-Report von Hindenburg Research hat zweifellos für eine Menge Unsicherheit gesorgt. Viele Investoren haben daraufhin ihre Positionen in Super Micro Computer verkauft, was zu dem massiven Kursrückgang geführt hat. Doch wenn du genauer hinschaust, wirst du erkennen, dass die Vorwürfe nicht so gravierend sind, wie sie auf den ersten Blick scheinen.

In dem Bericht wird unter anderem auf alte Buchhaltungsprobleme und Geschäftsbeziehungen zu bestimmten Partnern verwiesen. Diese Punkte hat Super Micro jedoch längst geklärt, und die Geschäftsführung hat alle Vorwürfe öffentlich entkräftet. Die aktuelle Unsicherheit könnte also eine überzogene Reaktion des Marktes sein. Langfristig betrachtet dürfte sich das Unternehmen weiterhin positiv entwickeln, da es von den großen Trends in der Technologiebranche – insbesondere im Bereich KI – stark profitiert.

Ein weiterer Aspekt, den du beachten solltest, ist, dass Super Micro trotz der aktuellen Marktvolatilität seine langfristigen Ziele beibehalten hat. Das Unternehmen erwartet weiterhin starkes Wachstum in den kommenden Jahren, und wenn du bereit bist, kurzfristige Schwankungen in Kauf zu nehmen, könntest du von einer möglichen Kurserholung profitieren.

Warum die aktuelle Bewertung so spannend ist

Seit ihrem Höchststand im März 2024 hat die Aktie fast 70 % an Wert verloren – für viele Anleger ein Grund zur Panik, für dich jedoch eine Chance. Der Aktienkurs liegt derzeit bei etwa 41 US-Dollar, was in Anbetracht des Wachstumspotenzials und der operativen Stärke des Unternehmens deutlich unter dem von mir errechneten fairen Wert liegt.

Mit einem Umsatzwachstum von beeindruckenden 110 % im letzten Geschäftsjahr erzielte Super Micro Computer einen Gesamtumsatz von 14,94 Mrd. US-Dollar. Solche Wachstumsraten sind selbst in der Tech-Branche selten.

Wenn du die Bewertung von Super Micro mit anderen Techies vergleichst, wirst du feststellen, dass die Aktie trotz der aktuellen Unsicherheiten attraktiv bewertet ist. Das bereinigte EBITDA-Multiple von 8,6 liegt leicht unter dem Branchendurchschnitt von 9,7, was darauf hindeutet, dass die Aktie nicht überteuert ist. Im Vergleich zu Dell Technologies, dessen Multiple bei 9,3 liegt, erscheint die aktuelle Bewertung von Super Micro recht günstig.

Super Micro hat im Geschäftsjahr 2024 einige Herausforderungen bewältigen müssen, darunter einen Rückgang der Bruttomarge auf 11,2 %. Diese Margenschwäche führte zu einem deutlichen Rückgang des Aktienkurses, doch die fundamentalen Kennzahlen des Unternehmens bleiben stark. Der Umsatz stieg im vierten Quartal um beeindruckende 143 % im Vergleich zum Vorjahr, was zu einem Quartalsumsatz von 5,3 Mrd. US-Dollar führte.

Diese Zahlen zeigen, dass Super Micro in einem hart umkämpften Markt weiter wachsen kann. Trotz der vorübergehenden Margenprobleme ist das Management optimistisch, die Bruttomarge im Geschäftsjahr 2025 wieder auf ein Niveau zwischen 14 % und 17 % zu heben. Das Unternehmen plant, dies durch eine verbesserte Lieferkette und niedrigere Produktionskosten zu erreichen, insbesondere durch neue Werke in Taiwan und Malaysia.

Gewinnsteigerung trotz steigender Kosten

Super Micro hat es geschafft, seinen Gewinn erheblich zu steigern, obwohl die Kosten im Geschäftsjahr 2024 ebenfalls stark gestiegen sind. Der Nettogewinn des Unternehmens wuchs von 640 Mio. US-Dollar im Jahr 2023 auf beeindruckende 1,2 Mrd. US-Dollar im Jahr 2024 – ein Anstieg von 88,8 %. Gleichzeitig stiegen die Kosten für verkaufte Waren von 5,8 Mrd. US-Dollar auf 12,8 Mrd. US-Dollar.

Die Fähigkeit des Unternehmens jedoch, seine Gewinne trotz höherer Kosten zu steigern, ist ein starkes Signal für die Effizienz und das Wachstumspotenzial von Super Micro. Es zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Ressourcen effektiv zu nutzen und trotz schwieriger Marktbedingungen hohe Margen zu erzielen.

Margen unter Druck – Wie lange noch?

Trotz der beeindruckenden Umsatz- und Gewinnsteigerungen steht Super Micro weiterhin unter Druck, seine Margen zu stabilisieren. Die Bruttomarge sank von 18 % im Jahr 2023 auf 14,1 % im Jahr 2024. Dieser Rückgang zeigt, dass das Unternehmen in einem zunehmend herausfordernden Umfeld agiert und möglicherweise Schwierigkeiten hat, seine Profitabilität langfristig aufrechtzuerhalten.

Ein entscheidender Faktor für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens wird sein, wie es mit diesem Margendruck umgeht. Wenn Super Micro es schafft, seine Kosten weiter zu senken und seine Margen zu verbessern, könnte dies den Aktienkurs langfristig stützen. Anleger sollten jedoch aufmerksam bleiben und die Margenentwicklung im Auge behalten.

Super Micro lässt seine Peers hinter sich

Super Micro hat im Vergleich zu seinen Wettbewerbern in der Branche beeindruckende Wachstumszahlen vorzuweisen. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 109,77 %, während Wettbewerber wie Western Digital lediglich 5,56 % Wachstum verzeichnen konnten. Seagate Technology musste sogar ein negatives Umsatzwachstum von -11,28 % hinnehmen.

Auch in Bezug auf die operative Effizienz hebt sich Super Micro von der Konkurrenz ab. Das Unternehmen konnte sein EBITDA um 63,88 % steigern, während Western Digital einen Rückgang in dieser Kennzahl verzeichnen musste.

Super Micro hat eine solide finanzielle Basis

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der Super Micro von seinen Wettbewerbern abhebt, ist die solide finanzielle Basis des Unternehmens. Super Micro verfügt über eine Cash-Position von 1,67 Mrd. US-Dollar und eine Nettoverschuldung von nur 504 Mio. US-Dollar. Zum Vergleich: Western Digital hat eine Nettoverschuldung von 5,9 Mrd. US-Dollar, und Seagate ist ebenfalls deutlich höher verschuldet.

Diese solide finanzielle Position gibt Super Micro den Spielraum, in zukünftige Wachstumsprojekte zu investieren und gleichzeitig flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren. Die geringe Verschuldung und die hohe Cash-Position sind ein weiteres Zeichen dafür, dass das Unternehmen gut gerüstet ist, um auch in herausfordernden Marktphasen erfolgreich zu sein.

Mein Fazit

Der kritische Short-Report mag für viele Anleger ein Grund zur Sorge sein, doch wenn wir uns die fundamentalen Zahlen und das langfristige Potenzial von Super Micro Computer anschauen, sieht das Bild deutlich anders aus. Trotz kurzfristiger Unsicherheiten, wie den Untersuchungen und den offenen Fragen zur Transparenz, bleibt das Unternehmen ein starker Player im wachsenden KI-Infrastrukturmarkt.

Die beeindruckenden Wachstumszahlen und die strategischen Investitionen in neue Technologien machen deutlich, dass Super Micro langfristig hervorragend positioniert ist. Wer die Volatilität und die Unsicherheiten der nächsten Monate aushalten kann, könnte von einem attraktiven Einstiegsniveau profitieren.

Mach dir also keine Sorgen wegen des Short Reports – die langfristige Perspektive spricht für Super Micro. Wenn du an das Potenzial von KI und die Fähigkeit des Unternehmens glaubst, diese Trends zu nutzen, ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, genauer hinzuschauen.

Der Artikel Super Micro Computer: Machst du dir Sorgen wegen des Short-Reports? Ich nicht! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Kursperformance von bis zu 506 %! Solltest du diese unbekannten Top-Performer aus 2024 noch kaufen?

506 % Aktienkursperformance im Jahr 2024? Ja, bei einzelnen Aktien war das möglich! Aber was macht diese besonderen Kursraketen aus? Kann man weitere, ähnliche Aktien identifizieren? Und viel wichtiger: Sollte man diese Top-Aktien auch jetzt noch kaufen? Fragen über Fragen.

In unserem neuesten Aktienwelt360-Sonderbericht beantwortet Chefredakteur und Gamechanger-Analyst Vincent Uhr exakt diese Fragen. Vielleicht sieht er auch eine bessere Alternative, die dir eines ermöglichen kann: Ähnlich starke Kurserfolge zu erzielen!

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt GRATIS zu lesen.

Henning Lindhoff besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2024