Trading-Chance Caterpillar: Korrektur überfällig

Die Aktie des US-Baumaschinenriesen Caterpillar überwand Ende September das bisherige Rekordhoch und hat jetzt die runde Marke von 400 US-Dollar erreicht. Die Trader scheinen zu glauben, dass die Gewinne hier ewig und zügig weiter steigen. Aber die Nachrichtenlage gibt das nicht her ... und auch die Analysten sehen das anders. Eine Trading-Chance Short.

Es mag sein, dass die aktuell auf die USA treffenden Hurrikans dazu führen, dass die Trader jetzt vermehrt Caterpillar-Aktien kaufen weil sie glauben, dass mehr Schäden auch mehr Baumaschinen erfordern. Aber ob das so stimmt, ist zumindest offen, denn was in diesem Bereich an Kapazitäten für bestimmte Regionen und Situationen zu wenig oder zu viel vorhanden ist, ist kaum absehbar. Zudem würde ein Mangel an schweren Maschinen heute nicht zwingend dazu führen, dass die Aufträge bei Caterpillar umgehend zulegen, denn was heute bestellt wird, steht eben nicht gleich morgen auf dem Hof.

Und was die grundsätzliche Nachfragesituation angeht, wirkt die Meldung, dass der japanische Baumaschinen-Konzern Komatsu in Deutschland ein Viertel seiner Mitarbeiter wegen zu geringer Nachfrage entlassen muss, bezeichnend. Aber auch grundsätzlich ist die Aktie ungewöhnlich weit gelaufen, denn:

Analysten-Kursziel meilenweit überboten

Caterpillar wurde in den letzten Jahren, was das Kurs/Gewinn-Verhältnis angeht, in einer Spanne zwischen 12 und 20 bewertet. Aktuell liegt die Bewertung für die durchschnittliche Gewinnerwartung der Analysten für 2024 bei 18,2 und damit eher am oberen Ende der Range. Das Problem ist, dass diese eher teure Bewertung nicht durch die Erwartung eines fortgesetzt starken Wachstums des Gewinns pro Aktie begründbar wäre. Die Experten sehen nur noch langsam steigende Gewinne, wodurch das Kurs/Gewinn-Verhältnis sogar per Ende 2027 noch um 15,5 und damit nur in der Mitte der Range liegen würde. Vorausgesetzt, dass a) die Aktie bis dahin nicht weiter steigt und b) die Gewinne des Unternehmens nicht wider Erwarten der Analysten nachgeben.

Dementsprechend verhalten sieht die Beurteilung der Aktie durch die Analysten aus. Von den 24 die Aktie beobachtenden Experten stufen sie nur noch elf als einen Kauf ein, das durchschnittliche Kursziel liegt derzeit bei 343 US-Dollar ... und ist damit nicht nur etwas, sondern meilenweit überboten. Alleine dies wäre ein Grund, sich die Caterpillar-Aktie in Sachen Short-Trade anzusehen, aber die Markttechnik kommt noch hinzu:

Auf Rekordlevel heißgelaufen

Rein aus charttechnischer Sicht ist hier bislang noch alles in Ordnung. Der Ausbruch über das alte Rekordhoch vom April sah, wenn auch leichte, Anschlusskäufe, eine Bullenfalle entstand nicht. Aber man sollte vielleicht doch „noch nicht“ schreiben, denn die Markttechnik zeigt, ob nun über die Stochastik oder den hier abgebildeten RSI-Indikator, dass die Caterpillar-Aktie ungewöhnlich stark überkauft ist. Daraus kann jederzeit eine auch größere Korrektur entstehen, die den Kurs allemal auch durch die Supportzone 364/382 US-Dollar hindurch an den jetzt bereits gefährlich weit entfernten, doppelten Leitstrahl der Hausse in Form von 2023er-Aufwärtstrendlinie und 200-Tage-Linie führen könnte.

Quelle: marketmaker pp4

Zwar darf man ein Umfeld, in dem Sorglosigkeit dominiert, nie unterschätzen, weshalb es sinnvoll wäre, den Stop Loss eines Short-Trades zunächst so weit zu legen, dass er eine letzte Euphorie-Kaufwelle noch aushält. Aber dass diese runde 400er-Marke deutlich überboten wird und die Aktie noch ans obere Ende ihres sehr breiten Trendkanals läuft, ist nur eine Möglichkeit. Eine, die vage genug ist, um sich bereits jetzt über den Short-Einstieg Gedanken zu machen.

Ein Short-Trade setzt auf die überfällige Korrektur

Wir haben hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC für Sie herausgesucht. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 512,819 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 3,25. Den Stop Loss würden wir bei 444 US-Dollar in der Aktie ansiedeln, das entspräche beim momentanen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 1,0850 einem Kurs von ca. 6,15 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Caterpillar lautet HS9VS9.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 401,17 US-Dollar (Verlaufsrekord)

Unterstützungen: 382,01 US-Dollar, 364,43 US-Dollar, 337,36 US-Dollar, 325 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Caterpillar

Basiswert Caterpillar WKN HS9VS9 ISIN DE000HS9VS97 Basispreis 512,819 US-Dollar K.O.-Schwelle 512,819 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent HSBC Hebel 3,15 Stop Loss Zertifikat 6,15 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

