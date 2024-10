US-Export wächst - Aber große Handelsdefizite mit China und Deutschland

Washington (Reuters) - Die US-Exporte haben im August etwas zugelegt.

Die Ausfuhren stiegen um 2,0 Prozent im Vergleich zum Vormonat auf 272 Milliarden Dollar, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Die Einfuhren sanken um 0,9 Prozent auf 342 Milliarden Dollar. Das Defizit in der Handelsbilanz lag damit bei 70,4 Milliarden Dollar und war niedriger als im Juli mit 78,9 Milliarden Dollar. Besonders groß ist das Handelsdefizit mit China. Es lag bei 27,9 Milliarden Dollar, nach 30,1 Milliarden Dollar im Juli. Der Fehlbetrag im Handel mit Deutschland belief sich auf rund 6,7 (Juli: 8,4) Milliarden Dollar und ist - nach Irland - das größte Defizit im Warenaustausch mit EU-Staaten.

(Bericht von Lucia Mutikani geschrieben von Klaus Lauer, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)