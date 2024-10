Aussagen zum Quartal helfen Continental an die Dax-Spitze

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Continental hat die Anleger mit einem zuversichtlicheren Blick auf die Geschäftsentwicklung im Autogeschäft ermutigt.

Die Aktien des Autozulieferers stiegen am Mittwoch um bis zu 5,6 Prozent auf 59,02 Euro und waren damit größter Dax-Gewinner.

Wie das Unternehmen am Dienstagabend in einer Telefonkonferenz mitteilte, werde die Profitabilität in der Autosparte im dritten Quartal höher sein als im zweiten Quartal, obwohl der Umsatz geringer ausfalle. Die Preisverhandlungen entwickelten sich gut, der größte Teil der offenen Themen werde wohl im dritten Quartal abgeschlossen sein. An seiner Prognose für das Gesamtjahr hielt Continental fest.

Angesichts von Gewinnwarnungen der Mitbewerber seien die Aussagen von Continental ein "Zeichen der Beruhigung", schrieb Deutsche Bank-Analyst Tim Rokossa in einer Notiz. Die Analysten von Barclays bezeichneten die Botschaft im Vorfeld des dritten Quartals als "konstruktiv". Alle Augen seien auf das Autogeschäft gerichtet gewesen und Conti habe nicht enttäuscht. Es sei zu erwarten, dass Preiserholung, Einsparungen und Effizienz bei Forschung und Entwicklung eine schrittweise Margenverbesserung im dritten und vierten Quartal unterstützten. Auch das Winterreifengeschäft verlaufe vielversprechend, hieß es bei Barclays.

Continental steckt derzeit mitten in einem Konzernumbau und baut seine kriselnde Autosparte mit Blick auf eine Abspaltung um. Dabei fallen weltweit Tausende Jobs weg, vor allem in der Verwaltung.

