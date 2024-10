Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Wagenknechts Rentenforderungen

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Wagenknechts Rentenforderungen:

"Gerne fordert die BSW-Chefin eine Volksabstimmung über die Zukunft der deutschen Rente - aber mit dem angeblich so viel besseren Rentensystem in Österreich zu winken, ohne die Unterschiede zu benennen, ist einfach nur perfide. Ja, es zahlen auch Beamte und Abgeordnete in den Topf. Dass diese aber im Schnitt eine längere Lebenserwartung haben und länger Rente beziehen, gehört ebenfalls zur Wahrheit. Der Beitragssatz ist deutlich höher als in Deutschland ... Anspruch auf eine gesetzliche Rente hat zudem nur, wer mindestens 15 Jahre eingezahlt hat ... Und wer früher in Rente möchte, müsste sich auf deutlich höhere Abschläge einstellen. Die Populistin Wagenknecht wird diese Fakten nicht aufzählen. Es passt in ihr Konzept, die soziale Sicherung madig zu reden. Das gilt es aufzuzeigen und zu verurteilen."/yyzz/DP/he