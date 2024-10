Silberpreis hält sich über 30 Dollar – Anleger hoffen auf Rückgang der US-Inflation

Vor Veröffentlichung bedeutender US-Daten sind Silberanleger am Mittwoch zunächst in Deckung gegangen. Zu groß ist offensichtlich die Unsicherheit über die Ausgestaltung der zukünftigen Geldpolitik in den Vereinigten Staaten. Nach dem jüngsten US-Arbeitsmarktbericht könnte damit zunächst wieder Ernüchterung eingekehrt sein. Für Bewegungspotenzial dürfte auch weiterhin der Nahostkonflikt sorgen.

„Fed-Minutes“ könnten wichtige Hinweise in Bezug auf die US-Geldpolitik liefern

Im Blick behalten sollten Anleger am heutigen Mittwochabend die Veröffentlichung der sogenannten Fed-Mitschriften (20:00 Uhr), welche wichtige Hinweise in Bezug über die zukünftige Ausgestaltung der US-Geldpolitik versprechen lassen.