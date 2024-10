GNW-Adhoc: Europa benötigt 1,5 Billionen Euro, um die städtische Mobilität bis 2050 nachhaltig zu gestalten

^BARCELONA, Spanien, Oct. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Europäische Städte benötigen Investitionen in Höhe von 1,5 Billionen Euro in nachhaltige Mobilitätsmaßnahmen, um die Emissionsziele des Green Deal der EU bis 2025 zu erreichen. Dies ist die wichtigste Schlussfolgerung der Studie ?Kosten und Nutzen des Übergangs zur urbanen Mobilität", die vom EIT Urban Mobility, einer Initiative des Europäischen Instituts für Technologie und Innovation (EIT), einer Einrichtung der Europäischen Union, durchgeführt wurde und am 6. November auf der ?Tomorrow" vorgestellt wird.Mobility World Congress (TMWC), das internationale Event zur Förderung der Entwicklung und Einführung neuer nachhaltiger städtischer Mobilitätsprogramme. Die umfassende Studie bietet eine detaillierte Simulation von drei Übergangsszenarien in zwölf europäischen Stadtprototypen, die die Vielfalt der städtischen Umgebungen innerhalb der EU widerspiegeln. Sie zeigt, dass allein durch technologische Fortschritte die CO(2 )Emissionen bis 2030 um 21 % gesenkt werden könnten, dass aber zur Erreichung der Green-Deal-Ziele wesentlich ehrgeizigere Maßnahmen erforderlich sind. Der einzige Weg zur Emissionsreduzierung für die städtische Mobilität, der das Ziel des Green Deal für 2030 erfüllt, beinhaltet eine Reduzierung der Emissionen um 44 %, ist jedoch mit erheblichen Herausforderungen in Bezug auf die öffentliche Akzeptanz und Verhaltensänderungen verbunden. Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen des Berichts werden von Forscher Stefano Borgato am 6. November in einer der Keynote-Sitzungen des TMWC diskutiert. Er hebt hervor, dass die wirksamsten Maßnahmen zur Reduzierung der privaten Pkw- Nutzung und damit der Emissionen eine Kombination aus attraktiven öffentlichen Verkehrsmitteln, gemeinsamen Mobilitätsoptionen und Zugangsbeschränkungen wie Umweltzonen umfassen. Bis 2030 könnten diese Maßnahmen zu einem Anstieg der Fahrgastzahlen im öffentlichen Nahverkehr um 7 % und zu einer Reduzierung der Fahrten mit dem Privatwagen um bis zu 16 % führen. Grün ist Gold Bis 2050 werden voraussichtlich alle drei in der Studie analysierten Szenarien die Dekarbonisierungsziele des Green Deal für den Verkehrssektor erreichen, vor allem durch kontinuierliche technologische Fortschritte und die Erneuerung des Fuhrparks. Die Studie analysiert die Auswirkungen von 39 verschiedenen Maßnahmen, darunter die subventionierte Erneuerung von Fuhrparks, die Einrichtung von Umweltzonen und verkehrsberuhigten Zonen, Straßenbenutzungsgebühren, Shared Mobility und autofreie Tage. Je nach den ergriffenen Maßnahmen schätzt die Studie, dass die im Green Deal der EU für 2050 festgelegte Reduzierung der Treibhausgasemissionen in diesem Zeitraum mindestens zusätzliche Investitionen in Höhe von 1,5 Billionen Euro erfordert, darunter 500 Milliarden Euro für die Umsetzung und Verwaltung verschiedener Maßnahmen für nachhaltige Mobilität. Neben der Reduzierung von Emissionen weist die Studie auf erhebliche Vorteile für die öffentliche Gesundheit hin. Eine Verlagerung hin zu aktiveren Fortbewegungsarten wie Gehen und Radfahren könnte bis 2050 zu kumulativen

Gesundheitseinsparungen von bis zu 1.170 EUR pro Kopf führen, was auf die Vorteile

eines aktiveren Lebensstils zurückzuführen ist. Außerdem wird mit einer Verbesserung der Verkehrssicherheit gerechnet, wobei die Zahl der Verkehrstoten bis 2050 aufgrund einer sichereren Infrastruktur und der Einführung intelligenter Verkehrssysteme um bis zu 70 % gesenkt werden könnte. Die Studie unterstreicht, dass die Priorisierung des öffentlichen Nahverkehrs für einen fairen und nachhaltigen Wandel der städtischen Mobilität unerlässlich ist, unabhängig von den Merkmalen einer europäischen Stadt. Der öffentliche Nahverkehr bietet einen idealen Kompromiss zwischen der Reduzierung von CO(2)- Emissionen und Investitionen, ist aber auch die einzige inklusive Mobilitätsoption für alle Bevölkerungsgruppen. Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: Salvador Bilurbina E-Mail: sbilurbina@firabarcelona.com Telefon: +34628162674 Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3c1f74b0-ad3a-4d25- a7cf-ff7b9ba36de4 °