Anlagenbauer Gea rechnet erneut mit mehr Profitabilität im Jahr 2024

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer Gea rechnet mit einem profitableren Gesamtjahr 2024 als bisher erwartet. Die operative Marge vor Zinsen, Steuern, Abschreibung und Restrukturierungskosten des laufenden Jahres dürfte auf 15,4 bis 15,6 Prozent steigen, teilte der MDax-Konzern am Freitag in Düsseldorf mit. Zuletzt peilten die Manager hier 14,9 bis 15,2 Prozent an nach 14,4 Prozent im Jahr zuvor. Grund für die Prognoseanhebung sei eine "sehr positive operative Entwicklung" in den ersten neun Monaten des Jahres auf Basis vorläufiger Zahlen. Bereits im Juli hatte Gea seinen Ausblick für die Profitabilität erhöht.

Beim organischen Umsatzwachstum geht der Vorstand weiter von zwei bis vier Prozent aus. Die vollständigen Zahlen für das dritte Quartal will Gea am 6. November vorstellen./ngu/stk