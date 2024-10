Tourismus mit Übernachtungs-Rekord im August - Höchstwert bei Campingplätzen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der August hat dem Tourismus in Deutschland einen Übernachtungsrekord beschert.

Die Zahl der Übernachtungen in- und ausländischer Gäste stieg auf 59 Millionen, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Dies sei ein Höchststand und übertreffe den Wert aus der Vor-Corona-Zeit im Juli 2019. Im Vergleich zum August vorigen Jahres war es ein Plus von 3,3 Prozent. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland stieg um 5,7 Prozent auf 10,1 Millionen und die von inländischen Gästen kletterte um 2,8 Prozent auf 48,9 Millionen. Zum Rekord trugen vor allem Campingplätze bei. "Hier wurde ein neuer Höchstwert von 9,7 Millionen Übernachtungen im August 2024 erfasst", so das Statistikamt.

In den ersten acht Monaten des Jahres verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 339,3 Millionen Übernachtungen - ein Plus von zwei Prozent zum Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg dabei um 1,2 Prozent auf 281 Millionen, bei den Gästen aus dem Ausland gab es ein Plus von 6,4 Prozent auf 58,2 Millionen. Seit der Corona-Krise hat sich der Deutschland-Tourismus vergleichsweise gut erholt.

