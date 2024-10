Übernahmefantasie beflügelt die Commerzbank. Die Unicredit hält über 21 Prozent!

Der Bund reduzierte seine in der Finanzkrise erworbene Beteiligung an der Commerzbank auf 12,11 Prozent. Parallel hat sich mit der Unicredit ein neuer Großaktionär positioniert. Die Bank hält 21,21 Prozent. Ohne fremde Hilfe will sich die Commerzbank als „Bank für Deutschland“ sowie dem Mittelstand noch besser positionieren. Bis 2027 wird vor diesem Hintergrund eine Steigerung des Nettogewinns von rund 2,2 Mrd. Euro auf 3 Mrd. Euro und der Eigenkapitalrendite von 8 Prozent auf 12 Prozent angestrebt.