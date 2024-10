Bitcoin steigt auf Zwei-Wochen-Hoch bei über 65.000 Dollar

Nach dem Kurseinbruch bis auf zwischenzeitlich unter 59.000 Dollar greifen Anleger bei Bitcoin (USD) wieder zu. Mit über 65.000 Dollar kostet eine Einheit so viel wie seit zwei Wochen nicht mehr. Die Hoffnung auf eine Lockerung der Geldpolitik dies- und jenseits des Atlantiks steigert den Risikoappetit der Anleger. Auch die in Aussicht gestellten Konjunkturmaßnahmen in China spielen Kryptowerten in die Karten.

Chinesischer Finanzminister stellt Konjunkturhilfen in Aussicht – Umfang bleibt unklar

Der chinesische Finanzminister Lan Fo‘ hatte am Samstag auf einer Pressekonferenz in Peking erklärt, dass die Regierung ausreichend Spielraum habe das Budgetdefizit zu erhöhen und sich entsprechend zu verschulden. Insgesamt waren die Aussagen allerdings sehr allgemein, sodass am Ende des Tages viel Interpretationsspielraum bleibt. Durch die angekündigten Maßnahmen will die Regierung den Konjunkturmotor vor dem Abwürgen bewahren.