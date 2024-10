China startet Manöver um Taiwan und warnt Befürworter von Unabhängigkeit

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Taipei (Reuters) - China hat am Montag umfangreiche Manöver in unmittelbarer Nähe von Taiwan begonnen und dies mit einer Drohung an die Befürworter der Unabhängigkeit der Insel verbunden.

"Die Übung dient auch als strenge Warnung vor den separatistischen Handlungen der taiwanischen Unabhängigkeitskräfte", teilte das chinesische Militär auf Chinesisch und Englisch mit. "Es handelt sich um eine legitime und notwendige Aktion zum Schutz der staatlichen Souveränität und der nationalen Einheit." China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und hat auch den Einsatz von Gewalt nicht ausgeschlossen, um die Herrschaft über die Insel wieder herzustellen.

Taiwan rief am Montag seinen Sicherheitsrat zusammen, um die Lage zu beurteilen. Das Präsidialamt erklärte, China solle die Entscheidung des taiwanischen Volkes für eine freie und demokratische Lebensweise respektieren. In Washington rief der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, die Volksrepublik zur Zurückhaltung auf. Frieden und Stabilität in der Region dürften nicht gefährdet werden.

Die chinesische Armee hat in der Vergangenheit bereits mehrfach Manöver rund um Taiwan abgehalten, um damit den Anspruch auf die Insel zu unterstreichen. Taiwans Präsident Lai Ching-te hatte vergangene Woche erklärt, sein Staat werde seine Souveränität verteidigen. China könne Taiwan international nicht vertreten, die taiwanische Regierung sei aber zur Zusammenarbeit mit der Volksrepublik bereit. Chinesische Staatsmedien veröffentlichten daraufhin eine Reihe von Berichten, in denen Lais Rede scharf kritisiert wurde.

