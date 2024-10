DAX Wochenausblick: Rekordhoch in Schlagdistanz – EZB-Sitzung und US-Berichtssaison voraus

Im Fokus der Anleger steht in der neuen Handelswoche insbesondere die EZB-Sitzung am Donnerstag. Neben wichtigen China-Daten dürften sich die Blicke zudem auf die an Fahrt aufnehmende Berichtssaison in den USA richten. In diesem Zusammenhang könnte sich die jüngste Rekordjagd beim deutschen Leitindex schon bald weiter fortsetzen.

ZEW-Index könnte anziehen – EZB könnte Einlagenzins für Banken weiter senken

Spannend dürfte es am Dienstag (11:00 Uhr) mit Veröffentlichung des sogenannten ZEW-Index werden. Ökonomen erwarten in diesem Fall einen Stand von insgesamt 8 Punkten, nach 3,6 Zählern im Vormonat.

Über Wohl und Wehe der Woche dürfte auch am Donnerstag die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) mit entscheiden. Der maßgebliche Einlagenzins für Banken könnte um 0,25 Prozentpunkte auf ein Niveau von 3,50 Prozent gesenkt werden. Ab 14:45 Uhr gilt es das Statement nebst Pressekonferenz mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde nach geldpolitischen Hinweisen abzuklopfen.