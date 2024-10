OTS: Studiosus Reisen / "Gemeinsam weiter wachsen": Studiosus übernimmt ...

"Gemeinsam weiter wachsen": Studiosus übernimmt Hauser Exkursionen München (ots) - Jetzt ist der Kauf vollzogen: Der Studienreise-Marktführer Studiosus hat 100 Prozent der Geschäftsanteile am Wander- und Trekking-Spezialisten Hauser Exkursionen international GmbH erworben. Unterzeichnet wurde der notarielle Vertrag am 11. Oktober von Studiosus-Geschäftsführer Peter-Mario Kubsch und Manfred Häupl, Geschäftsführer von Hauser Exkursionen international GmbH. Bereits Ende Februar hatten beide Unternehmen angekündigt, dass sie sich in Übernahmegesprächen befinden. Peter-Mario Kubsch : "Ich freue mich sehr über das neue Mitglied der Studiosus-Familie. Mit der klaren Positionierung von Hauser Exkursionen im Wander- und Trekkingmarkt und dem großen Know-how seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereichert die Traditionsmarke unser Portfolio. Wir werden Hauser als eigenständiges Unternehmen weiterführen und dabei insbesondere das Potenzial der Marke im Reisebürovertrieb heben. Gemeinsam werden wir weiter wachsen." Manfred Häupl : "Nach der Ankündigung der Übernahmegespräche haben wir sehr viel Zuspruch, Bestätigung aus der Branche, von unseren Partnern auf der ganzen Welt und von Kunden erhalten. Für mich war das der ultimative Beleg, dass der Weg der Marke Hauser Exkursionen unter dem Dach von Studiosus einer hervorragenden Zukunft entgegengeht. Firmen müssen mit ihren Werten, ihrer Kultur und ihrer menschlichen Chemie zusammenpassen. Genau das ist bei uns der Fall." In der Tat: Nicht nur auf Leitungsebene bestehen seit vielen Jahren gute Kontakte zwischen Studiosus und Hauser Exkursionen. Es gibt auch eine große Nähe in den Unternehmensphilosophien und Strategien , insbesondere im Bereich der nachhaltigen Unternehmensführung. So arbeiten beide Unternehmen seit langem in verschiedenen Gremien und Initiativen zusammen, wie z. B. dem Roundtable Human Rights in Tourism. Hauser Exkursionen wird künftig als eigenständiger Betrieb innerhalb der Unternehmensgruppe Studiosus fortgeführt. Manfred Häupl wird das Zusammenwachsen beider Unternehmen noch längere Zeit in der operativen Geschäftsführung begleiten. Philip Edel und Peter-Mario Kubsch, beide Geschäftsführer der Studiosus Reisen München GmbH, treten mit Wirkung zum 11.10.2024 zusätzlich in die Geschäftsführung ein. Der Betriebssitz und alle Arbeitsplätze von Hauser Exkursionen in München-Pasing bleiben erhalten . Neben dem Reisebürovertrieb ergeben sich Synergien in der Kundenpflege und bei der gemeinsamen Nutzung von IT-Systemen. Hieran wurde in den vergangenen Monaten bereits parallel zum Due-Diligence-Prozess intensiv gearbeitet. Über Hauser Exkursionen Mit Hauser Exkursionen erkunden Outdoor-Begeisterte seit 1973 Landschaften und Kulturen rund um den Erdball. Bei jeder der mehr als 400 Touren in 90 Länder steht der respektvolle Umgang mit Mensch und Natur im Vordergrund. So lebt der deutsche Slow-Trekking-Marktführer diese Philosophie wie kaum ein anderer Veranstalter. Langjährige Partnerschaften vor Ort, familiengeführte Unterkünfte mit regionaler, gesunder Küche sowie die Ausbildung lokaler Guides zu Hauser-Reiseleitern bilden den Grundstein für ein Reiseerlebnis, das sich vom industriell geprägten Tourismus abhebt. Der jährlich erscheinende Magalog informiert nicht nur über das Portfolio, sondern konzentriert sich in redaktionellen Beiträgen auch auf die Zukunft des nachhaltigen Reisens. Seit 2023 kompensiert Hauser Exkursionen die Treibhausgasemissionen aller weltweit durchgeführten Flugreisen zu 100 Prozent. Internet: www.hauser-exkursionen.de (h ttps://newsletter.studiosus.com/d?p00cetxp77777s0qd0000000000000000000kkz5uotyu7 wckgcgnv2i000004000000nisfbrq) Über die Unternehmensgruppe Studiosus Studiosus ist der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Eine hohe Kundenzufriedenheit, hervorragende Reiseleiterinnen und Reiseleiter und ständige Innovationen sichern Studiosus die Marktführerschaft. Im Jahr 2024 lag der Umsatz bei 259.170.000 Euro. Zur Unternehmensgruppe Studiosus gehört - neben Hauser Exkursionen - auch die im günstigeren Rundreisen-Segment positionierte Veranstaltermarke Marco Polo. Neben Qualität, Innovation und Sicherheit auf Reisen ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Bestandteil der Firmenphilosophie. So setzt sich Studiosus als Gründungsmitglied des "Roundtable Human Rights in Tourism" für faire Arbeitsbedingungen ein. Alle Reisen sind nachhaltig gestaltet und durch umfassende CO2e-Kompensation besonders klimaschonend. Für sein Nachhaltigkeitsengagement wurde Studiosus mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem CSR-Preis der Bundesregierung, dem Europäischen CSR-Preis sowie der "EcoTrophea" des Deutschen Reiseverbands. Internet: www.studiosus.com (https://n ewsletter.studiosus.com/d?p00cetxx77777s0qd0000000000000000000kkz5uotyu7wckgcgnv 2i000004000000f7g47su) Pressekontakt: Dr. Frano Ilic, Pressesprecher der Unternehmensgruppe Telefon: +49 (0)89 500 60 - 505, E-Mail: mailto:frano.ilic@studiosus.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/40194/5886120 OTS: Studiosus Reisen