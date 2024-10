ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Unitedhealth Group auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UnitedHealth Group nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 652 US-Dollar belassen. Der bereinigte Gewinn je Aktie liege über den Erwartungen, hieß es in einer ersten Reaktion der Großbank am Dienstag. Der Anteil der vom Krankenversicherer für medizinische Leistungen erbrachten Mittel am gesamten Prämienaufkommen (Medical Loss Ratio, MLR) sei jedoch ungünstiger ausgefallen als erwartet. Hierauf dürften sich in der Telefonkonferenz denn auch die Fragen der Analysten und Investoren richten, hieß es weiter./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2024 / 07:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2024 / 07:03 / EDT

