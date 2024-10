EQS-Adhoc: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Zwischenbericht 9M 2024 / Vorläufige Geschäftszahlen zum 30. September 2024

EQS-Ad-hoc: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Vorläufiges Ergebnis

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Zwischenbericht 9M 2024 / Vorläufige Geschäftszahlen zum 30. September 2024



15.10.2024

Haselünne, 15. Oktober 2024

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Zwischenbericht 9M 2024 / Vorläufige Geschäftszahlen zum 30. September 2024

Die im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602) erwartet auf der Grundlage heute vorliegender vorläufiger Geschäftszahlen für die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2024 ein normalisiertes Konzernbetriebsergebnis (Konzern-EBIT) in Höhe von 7,6 Mio. Euro (9M 2023: 5,0 Mio. Euro) sowie ein normalisiertes Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (Konzern-EBITDA) in Höhe von 14,1 Mio. Euro (9M 2023: 11,2 Mio. Euro). Die Konzernumsatzerlöse werden sich voraussichtlich auf 133,5 Mio. Euro (9M 2023: 134,6 Mio. Euro) belaufen.

Die trotz geringfügig niedrigerer Konzernumsatzerlöse signifikanten Steigerungen der Konzern-Ergebniskennziffern Konzern-EBIT und Konzern-EBITDA resultieren insbesondere aus einem deutlich verbesserten Konzern-Rohertrag.

Die am 1. August 2024 aktualisierte und mit der Veröffentlichung des Konzern-Halbjahresfinanzbericht am 14. August 2024 bestätigte Prognose für das Geschäftsjahr 2024 bleibt unverändert bestehen. Demnach rechnet die Berentzen-Gruppe mit einem Konzernbetriebsergebnis (Konzern-EBIT) in einer Bandbreite von 9,0 bis 11,0 Mio. Euro (ursprünglich: 8,0 bis 10,0 Mio. Euro; 2023: 7,7 Mio. Euro) sowie einem Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (Konzern-EBITDA) zwischen 18,0 und 20,0 Mio. Euro (ursprünglich: 17,2 bis 19,2 Mio. Euro; 2023: 16,0 Mio. Euro). Die Konzernumsatzerlöse werden in einer Bandbreite zwischen 185,0 und 195,0 Mio. Euro erwartet (ursprünglich: 190,0 bis 200,0 Mio. Euro; 2023: 185,7 Mio. Euro).

Die vorläufigen Geschäftszahlen für die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2024 der Berentzen‐Gruppe Aktiengesellschaft stehen unter dem Vorbehalt der Prüfung durch den Finanz- und Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats. Die endgültigen Geschäftszahlen sowie weitergehende Informationen zu den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2024 werden planmäßig am 23. Oktober 2024 mit dem Zwischenbericht 9M 2024 veröffentlicht.

Zur Erläuterung der genannten ertragsbezogenen Steuerungskennzahlen wird auf den auf der Unternehmenswebsite www.berentzen-gruppe.de veröffentlichten Geschäftsbericht 2023 der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (vgl. Seite 38 ff. in der deutschen und Seite 37 ff. in der englischen Sprachfassung) verwiesen, der unter folgendem Link abrufbar ist: www.berentzen-gruppe.de/investoren/berichte/ (Deutsche Sprachfassung), www.berentzen-gruppe.de/en/investors/reports/ (Englische Sprachfassung).

Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft mit Sitz in Haselünne, Deutschland, ist ein börsennotiertes Unternehmen der Getränkeindustrie mit den Geschäftsfeldern Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme.

ISIN: DE0005201602

WKN: 520160

Börsenkürzel: BEZ

Notierungen: Regulierter Markt (General Standard) in Frankfurt, XETRA

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft

Ritterstr. 7

49740 Haselünne

Telefon:+49 (0) 5961 502 0

Telefax:+49 (0) 5961 502 268

E-Mail:berentzen@berentzen.de

Internet:www.berentzen-gruppe.de

Kontakt

Thorsten Schmitt

Director Corporate Communications & Strategy

Telefon: +49 (0) 5961 502 215

Mobil: +49 (0) 170 348 1891

Telefax: +49 (0) 5961 502 372

E-Mail: ir@berentzen.de

