EQS-News: ADS-TEC Energy kündigt den Wechsel des CFO als Teil der geplanten Organisationsentwicklung an

Nürtingen, Deutschland, 15. Oktober 2024 – ADS-TEC Energy treibt die geplante organisatorische Weiterentwicklung voran. In den letzten Jahren hat Herr Wolfgang Breme als Chief Financial Officer (CFO) eine entscheidende Rolle gespielt, insbesondere bei der Etablierung der Präsenz des Unternehmens auf den Kapitalmärkten. Seine umfangreiche Erfahrung mit börsennotierten Unternehmen war für die Führung des Unternehmens in den ersten Jahren seiner Notierung an der NASDAQ von großer Bedeutung. Der Aufsichtsrat und die Geschäftsleitung danken Herrn Breme aufrichtig für seine bedeutenden Beiträge und wünschen ihm weiterhin viel Erfolg bei seinen zukünftigen Unternehmungen.

ADS-TEC Energy freut sich, im Rahmen seiner strategischen Nachfolgeplanung bekannt zu geben, dass der ursprünglich für 2025 geplante Wechsel des CFO beschleunigt wurde. Herr Stefan Berndt-von Bülow wird mit Wirkung vom 14. Oktober 2024 die Rolle des CFO für ADS-TEC Energy PLC und seine Tochtergesellschaften übernehmen. Herr Berndt-von Bülow verfügt über umfangreiche Erfahrungen als CFO mit einem starken Hintergrund in High-Tech-Produktportfolios, wachstumsorientierten Organisationen und Kapitalmärkten. Mit seinem Fachwissen ist er bestens geeignet, um die nächste Entwicklungs- und Wachstumsphase von ADS-TEC Energy zu unterstützen.

Über ADS-TEC Energy

Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich deren Energiemanagementsysteme. Seine batteriegestützte Schnellladetechnologie ermöglicht Elektrofahrzeugen, auch bei schwachen Stromnetzen ultraschnell zu laden und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Das Unternehmen mit Sitz in Nürtingen, Baden-Württemberg, wurde vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und 2022 in den „Circle of Excellence“ aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme ist auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen. Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, Energieversorgungsunternehmen und Ladestellenbetreiber.

Mehr Informationen unter: www.ads-tec-energy.com

Kontakt

Für ADS-TEC Energy Europe:

Dennis Müller

SVP Product Marketing & Communication

press@ads-tec-energy.com

Für ADS-TEC Energy United States:

Stephannie Depa

Breakaway Communications

sdepa@breakawaycom.com

+1 530-864-0136

