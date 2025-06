IRW-News: IsoEnergy Ltd.: IsoEnergy schließt Bought Deal-Finanzierung ab

IRW-PRESS: IsoEnergy Ltd.: IsoEnergy schließt Bought Deal-Finanzierung ab

Toronto, ON, 24. Juni 2025 - IsoEnergy Ltd. (NYSE American: ISOU; TSX: ISO) - https://www.commodity-tv.com/play/isoenergy-new-drill-targets-at-hurricane-and-further-preparation-for-restart-of-tony-m/ - (das "Unternehmen" oder "IsoEnergy") freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte Bought-Deal-Finanzierung abgeschlossen hat, in deren Rahmen das Unternehmen 5.121.500 Stammaktien des Unternehmens ("Stammaktien") zu einem Preis von 10,00 C$ pro Stammaktie (der "Angebotspreis") für einen Bruttoerlös von 51.215.000 C$ (das "Angebot") verkauft hat, der die teilweise Ausübung der Mehrzuteilungsoption beinhaltet. Das Angebot wurde von einem Konsortium von Underwritern unter der Leitung von Stifel Nicolaus Canada Inc. und Canaccord Genuity Corp. (die "Underwriter") durchgeführt.

Der Erlös aus dem Angebot soll zur Finanzierung der fortgesetzten Erschließung und weiteren Exploration der Mineralgrundstücke des Unternehmens sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

NexGen Energy Ltd. ("NexGen"), ein bestehender Insider des Unternehmens, kaufte im Rahmen des Angebots 1.200.000 Stammaktien zum Angebotspreis. Nach Durchführung des Angebots wird NexGen voraussichtlich etwa 30,9 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien besitzen. Im Zusammenhang mit dem Verkauf von Stammaktien an NexGen ist keine Provision oder sonstige Gebühr an die Konsortialbanken zu zahlen.

Die Beteiligung von NexGen an dem Angebot stellt eine "Transaktion mit verbundenen Parteien" gemäß Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") dar. Das Unternehmen ist von dem Erfordernis befreit, eine formelle Bewertung oder die Zustimmung der Minderheitsaktionäre in Verbindung mit dem Angebot gemäß MI 61-101 unter Berufung auf die Abschnitte 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 einzuholen, da der Marktwert des Angebots unter 25% der Marktkapitalisierung des Unternehmens im Sinne von MI 61-101 liegt. Das Unternehmen war aufgrund des Abschlussdatums nicht in der Lage, 21 Tage vor dem Abschluss des Angebots einen Bericht über wesentliche Änderungen einzureichen. Das Angebot wurde vom Board of Directors des Unternehmens genehmigt, wobei die Herren Curyer, Patricio und McFadden ihr Interesse an dem Angebot offengelegt und sich bei der Abstimmung enthalten haben. Das Unternehmen hat in den letzten 24 Monaten vor dem Datum dieser Pressemitteilung weder eine Bewertung seiner Wertpapiere oder des Gegenstands des Angebots erhalten noch eine solche beantragt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Staat verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung (dem "U.S. Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der geltenden staatlichen Wertpapiergesetze vor.

Über IsoEnergy Ltd.

IsoEnergy (NYSE American: ISOU; TSX: ISO) ist ein führendes, weltweit diversifiziertes Uranunternehmen mit beträchtlichen aktuellen und historischen Mineralressourcen in den wichtigsten Uranabbaugebieten Kanadas, der USA und Australiens, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden und eine kurz-, mittel- und langfristige Hebelwirkung auf steigende Uranpreise haben. IsoEnergy treibt derzeit sein Projekt Larocque East im kanadischen Athabasca-Becken voran, das die Lagerstätte Hurricane beherbergt, die sich mit der weltweit höchstgradig angezeigten Uranmineralressource rühmt. IsoEnergy verfügt auch über ein Portfolio von genehmigten, in der Vergangenheit produzierenden konventionellen Uran- und Vanadiumminen in Utah, für die eine Mautvereinbarung mit Energy Fuels getroffen wurde. Diese Minen befinden sich derzeit in Bereitschaft und können schnell wieder in Betrieb genommen werden, sobald die Marktbedingungen dies zulassen, was IsoEnergy zu einem kurzfristigen Uranproduzenten macht.

Offenlegung in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "erwartet" oder "erwartet nicht" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", "auftreten" oder "erreicht werden". Diese zukunftsgerichteten Informationen können sich auf das Angebot beziehen, einschließlich Aussagen über die voraussichtliche Verwendung der Erlöse aus dem Angebot und andere Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, von denen die Unternehmen erwarten oder davon ausgehen, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar von der Geschäftsleitung zum gegebenen Zeitpunkt als vernünftig erachtet werden, jedoch naturgemäß Geschäfts-, Markt- und Wirtschaftsrisiken, Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem der Uranpreis und die Annahme, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden. Obwohl IsoEnergy versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht so ausfallen wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Solche Aussagen stellen die gegenwärtigen Ansichten von IsoEnergy in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von IsoEnergy als vernünftig erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterliegen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: behördliche Entscheidungen und Verzögerungen, die allgemeine Lage an den Aktienmärkten, die Nachfrage, das Angebot und die Preise für Uran sowie die allgemeine wirtschaftliche und politische Lage in Kanada, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, in denen die betreffende Partei Geschäfte tätigt. Weitere Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Informationen wesentlich beeinflussen könnten, sind in den Risikofaktoren in IsoEnergys jüngstem jährlichen Management's Discussion and Analysis oder Annual Information Form sowie in IsoEnergys anderen Unterlagen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der United States Securities and Exchange Commission beschrieben, die unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind. IsoEnergy verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

