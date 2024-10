EZB-Umfrage: Nachfrage bei Firmenkrediten zieht erstmals seit zwei Jahren an

Im Zuge sinkender Zinsen hat die Nachfrage nach Firmenkrediten im Euroraum erstmals seit zwei Jahren angezogen.

Sie habe sich im dritten Quartal moderat erhöht, bleibe aber insgesamt noch schwach, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag zu ihrer Umfrage unter 156 Finanzinstituten mit. Für das laufende vierte Quartal wird mit einer weiter steigenden Nachfrage nach Darlehen gerechnet. Die Banken in der Euro-Zone erwarten für das Jahresende zugleich eine Verschärfung der Vergabestandards für Firmenkredite. Im abgelaufenen Sommer-Quartal haben die Geldhäuser ihre internen Leitlinien zur Vergabe von Darlehen unverändert belassen, nachdem sie mehr als zwei Jahre lang die Standards verschärft hatten. In Deutschland wurden die Zügel bei der Kreditvergabe sogar leicht gelockert.

Die Ergebnisse des im Fachjargon als "Bank Lending Survey" (BLS) bekannten EZB-Berichts sind für die Währungshüter eine Orientierungshilfe bei der Geldpolitik. Die Umfrage unter den Instituten wurde vom 6. bis 23. September erhoben. Die EZB hatte im Juni die Zinswende vollzogen und im September nachgelegt. Fast alle der von der Nachrichtenagentur Reuters befragten Experten gehen davon aus, dass der für die Finanzmärkte relevante Einlagesatz auf der Sitzung des EZB-Rats am Donnerstag um einen Viertelpunkt auf 3,25 Prozent nach unten gesetzt wird. Dies dürfte dafür sorgen, dass sich die Finanzierungsbedingungen in der Wirtschaft weiter lockern.