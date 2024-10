Familienunternehmer schlagen Alarm - "Situation extrem ernst"

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der Verband der Familienunternehmer schlägt angesichts der wirtschaftlichen Lage in Deutschland Alarm. "Die Situation ist extrem ernst", sagte Verbandspräsidentin Marie-Christine Ostermann am Dienstag in Berlin. Eine aktuelle Umfrage des Verbandes habe ergeben, dass die aktuelle Geschäfts- und Auftragslage der Familienunternehmen noch nie so schlecht gewesen sei wie derzeit. Ostermann, die sich nach einem Besuch bei der FDP-Bundestagsfraktion äußerte, forderte zwei Moratorien, um die Lage für die Unternehmen in Deutschland zu verbessern. Zum einen dürfe es keine weitere Bürokratie mehr geben, vor allem auch seitens der Europäischen Union. Zum zweiten mahnte sie ein Moratorium bei den Sozialversicherungsabgaben an, einschließlich des von der Ampel-Koalition geplanten Rentenpakets. "Wir brauchen jetzt einen Ruck, der durchs Land geht, dass die Unternehmer wieder Vertrauen schöpfen."

(Bericht von Alexander Ratz; Redigiert von Birgit Mittwollen.; Bei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)