APA ots news: Allianz Österreich gewinnt Inklusionspreis bei Austrias Leading Companies Awards

Wien (APA-ots) - - Die Auszeichnung würdigt das unternehmensinterne Netzwerk "Allianz Beyond", das gezielt Maßnahmen zur Verbesserung der Inklusion von Menschen mit Behinderung entwickelt und vorantreibt. - Der Inklusionspreis der ALC (Austrias Leading Companies) wird von Die Presse, PwC und KSV1870 gemeinsam mit dem Zero Project der Essl Foundation vergeben. Der Inklusionspreis zeichnet Unternehmen aus, die sich durch besondere Initiativen zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen hervortun. Mit einem Anteil von 4,8 % an den rund 1.700 Mitarbeiter:innen tragen Menschen mit Behinderungen (MmB) wesentlich zum Erfolg der Allianz Österreich bei. Das Unternehmen verfolgt einen strategischen Ansatz, um Inklusion voranzutreiben und ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das Vielfalt und die individuellen Stärken und Perspektiven aller Mitarbeitenden fördert. Die Auszeichnung mit dem Inklusionspreis ist ein großer Erfolg für die vorbildlichen Bemühungen der Allianz Österreich, vor allem für ihr Mitarbeiter:innen Netzwerk "Allianz Beyond", das als Teil des "Diversity, Equity and Inclusion" (DEI) Engagements der Allianz die Belange von MmB sichtbarer macht und alle Mitarbeiter:innen ermutigt, aktiv zur Förderung von Inklusion beizutragen. Im Rahmen des Netzwerk entwickeln Menschen mit Behinderung in enger Zusammenarbeit mit dem Management und engagierten Mitarbeiter:innen fortlaufend Ansätze zur Optimierung der Barrierefreiheit im Unternehmen. Seit 26 Jahren zeichnet die Tageszeitung "Die Presse" gemeinsam mit PwC Österreich und der KSV1870 die besten Unternehmen Österreichs bei "Austrias Leading Companies" (ALC) aus. In Zusammenarbeit mit dem Zero Project der Essl Foundation wird auch der ALC Inklusionspreis verliehen. Bewertet werden die Gewinner:innen nach Kriterien wie Integration von MmB im ersten Arbeitsmarkt, Nachhaltigkeit und Vorbildwirkung. Die Preisverleihung fand heuer am 15. Oktober im Casino Baden statt. "Menschen mit Behinderungen sind ein wichtiger Teil unseres Teams und bereichern unser Unternehmen mit ihren Perspektiven und Fähigkeiten. Die Auszeichnung mit dem ALC Inklusionspreis ehrt uns sehr und motiviert uns, unseren Weg weiterzugehen", sagt Rémi Vrignaud, CEO der Allianz Österreich. "Es ist inspirierend zu sehen, wie Unternehmen wie die Allianz Österreich zu echten Vorbildern in der Inklusion werden. Ihr Engagement für Barrierefreiheit und die Förderung von Menschen mit Behinderungen zeigt, was möglich ist, wenn Innovation und soziale Verantwortung Hand in Hand gehen", begründet Martin Essl , Gründer der Essl Foundation, die Juryentscheidung. Zwtl.: Vorbild für weitere Verbesserungen in der Inklusion Neben dem Netzwerk "Allianz Beyond" verfolgt die Allianz Österreich eine Vielzahl weiterer Maßnahmen, um kontinuierlich eine inklusive, diverse Kultur zu fördern. Unter anderem betont das Unternehmen durch das Sponsoring der Paralympics, welche bemerkenswerten Leistungen Menschen mit Behinderung erbringen. Intern werden Führungskräfte regelmäßig in Inklusionsfragen geschult, und im Bereich Recruiting und Onboarding arbeitet man eng mit spezialisierten Serviceorganisationen zusammen. Die Verleihung des Inklusionspreises würdigt nicht nur diese Bemühungen, sondern dient auch als Ansporn, weiterhin aktiv an der Förderung von Inklusion zu arbeiten, als Vorbild voranzugehen und positive Entwicklungen in anderen Unternehmen in Österreich zu inspirieren. Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: Dr. Thomas Gimesi Pressesprecher / Allianz Österreich Telefon: +43 676 878222914 E-Mail: presse@allianz.at Website: https://www.allianz.at/ Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/396/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0127 2024-10-16/14:08