Silberpreis nahe 32 Dollar – Hoffen auf die Europäische Zentralbank

Der Silberpreis befindet sich auch am Mittwoch in Reichweite der 32-Dollar-Marke. Ihre Schatten vorauswerfen dürfte mittlerweile die für den Donnerstagnachmittag anstehende EZB-Notenbanksitzung. Neben wichtigen US-Daten dürften auch neue Konjunkturdaten aus China am Freitag Bewegungspotenzial implizieren.

EZB könnte Einlagenzins für Banken weiter senken – Pressekonferenz im Blick

Im Fokus der Anleger steht am Donnerstag der EZB-Leitzinsentscheid (14:15 Uhr) sowie die anschließende Pressekonferenz. Erwartet wird, dass der maßgebliche Einlagenzins für die Geschäftsbanken um 25 Basispunkte auf ein Niveau von 3,25 Prozent gesenkt wird. Auch die anschließende Pressekonferenz dürfte um 14:45 Uhr nach geldpolitischen Hinweisen abgeklopft werden.