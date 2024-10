New York: Rekorde für Dow und S&P 500 - Luft wird dünner

NEW YORK (dpa-AFX) - Die traditionsreiche New York Stock Exchange (Nyse) hat sich am Donnerstag wieder in Rekordlaune gezeigt. Auch an der US-Technologiebörse Nasdaq sind die Notierungen allmählich auf Kurs zu den bisherigen Bestmarken. Allerdings zeigten die bescheidenen Gewinne, dass die Luft zunehmend dünner wird.

Der Leitindex Dow Jones Industrial erreichte schon in den ersten Handelsminuten ein Rekordhoch, gewann zuletzt aber nur noch 0,31 Prozent auf 43.209,49 Punkte. Ähnlich sah es beim marktbreiten S&P 500 aus, der ein Plus von 0,16 Prozent auf 5.851,66 Punkte behauptete. Der Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 0,22 Prozent auf 20.218,65 Zähler zu. Als Kursstützen erwiesen sich erfreuliche Unternehmenszahlen sowie ein zuversichtlicher Ausblick des taiwanischen Halbleiterherstellers TSMC ./gl/he