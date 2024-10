Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Cicor konzentriert den Geschäftsbereich Dünnschicht-Technologie am Standort Wangs



18.10.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Bronschhofen, 18. Oktober 2024 – Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) hat beschlossen, die Dünnschicht-Produktion am Standort Ulm, Deutschland, bis Ende Juni 2025 einzustellen und am bestehenden Standort in Wangs, Schweiz, zu konzentrieren.

Die 1984 gegründete Reinhardt Microtech AG mit Sitz in Wangs hat den Bereich Dünnschicht-Technologie in Ulm 1998 übernommen und seitdem als Reinhardt Microtech GmbH geführt. Das Unternehmen ist seit 2007 Teil der Cicor Gruppe und gehört organisatorisch der Advanced Substrates Division an. Cicor, der europäische Marktführer im Geschäft mit Hybridschaltungen, stärkt seine Aktivitäten durch die Zusammenlegung der Produktion am Standort Wangs, Schweiz. Dadurch reduziert Cicor die Komplexität, steigert die Flexibilität und stärkt das Risikomanagement. Auch aus wirtschaftlichen Gründen ist eine Fortführung der Produktion in Ulm nicht mehr sinnvoll. Technologisch sind die Cicor Dünnschichtwerke in Wangs und Ulm in der Lage, identische Komponenten herzustellen. Um den langjährigen Kunden im deutschen Markt weiterhin den gewohnten Service zu bieten, wird die Reinhardt Microtech GmbH als Vertriebs- und Kompetenzzentrum im Raum Ulm weitergeführt werden. Die Arbeitsverhältnisse der rund 30 von dieser Entscheidung betroffenen Personen werden per 30.06.2025 beendet. Sämtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird ein Wechsel an den Standort Wangs oder in Einzelfällen eine Tätigkeit im Bereich Vertrieb in der Region Ulm angeboten. Die Restrukturierung wird das Ergebnis der Cicor Gruppe auf Stufe EBITDA im laufenden Jahr mit einem sechsstelligen CHF Betrag belasten und nach Abschluss der Verlagerung zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung des Geschäftsbereiches und damit auch der Advanced Substrates Division führen. Die Guidance 2024 und die Mittelfristziele werden durch diese Massnahme nicht beeinflusst.

Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zum Supply Chain Management. Mit rund 3'300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 19 Standorten bedient Cicor führende Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von elektronischen Geräten, schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com.

