Original-Research: APONTIS PHARMA AG (von Montega AG): Halten (zuvor: Kaufen)

^ Original-Research: APONTIS PHARMA AG - von Montega AG 18.10.2024 / 13:36 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu APONTIS PHARMA AG Unternehmen: APONTIS PHARMA AG ISIN: DE000A3CMGM5 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten (zuvor: Kaufen) seit: 18.10.2024 Kursziel: 16,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA Zentiva kündigt freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot für APONTIS PHARMA zu 10 EUR an APONTIS PHARMA hat am 16.10. die Unterzeichnung einer Investitionsvereinbarung mit der Zentiva AG (Teil der Zentiva-Gruppe) bekannt gegeben. Diese Vereinbarung sieht ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot von 10,00 EUR je ausstehender APONTIS PHARMA-Aktie in bar vor. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von 52,9% auf den Schlusskurs des Vortages und von 38,3% auf den gewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate. Die Angebotsunterlagen werden voraussichtlich bis zum 27. Oktober 2024 unter www.zentiva-offer.com veröffentlicht. Die Annahmefrist beginnt mit der Veröffentlichung der Angebotsunterlage und läuft vier Wochen. Die Durchführung des Angebots unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich einer Mindestannahmeschwelle von 65%. Zentiva hat bereits mit dem Mehrheitsaktionär Paragon eine Verkaufsvereinbarung über den Erwerb der gehaltenen Anteile (37,5%) zu einem Preis von 9,00 EUR je Aktie abgeschlossen. Zudem beabsichtigen Vorstand und Aufsichtsrat, die von ihnen gehaltenen Anteile anzudienen (MONe ca. 3-4%). Gemäß der Investitionsvereinbarung wird APONTIS PHARMA - vorbehaltlich des Erreichens der Mindestannahmeschwelle sowie der Einhaltung aller Sorgfalts- und Treuepflichten des Vorstands - den Widerruf der Einbeziehung der Aktien in den Freiverkehr beantragen. Da APONTIS PHARMA nicht im regulierten Markt notiert ist, unterliegt das Angebot nicht dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG), weshalb kein gesondertes Delisting-Angebot erforderlich ist. Zentiva ist mit rund 100 Millionen verkauften Produkten einer der größten Generikaanbieter in Deutschland und Europa. Das tschechische Unternehmen war ab 2009 Teil der Sanofi-Gruppe und wurde 2018 vom Finanzinvestor Advent übernommen. Als voll integriertes Pharmaunternehmen verfügt Zentiva neben Vertriebsaktivitäten über zwei eigene Forschungs- und vier Produktionsstandorte. Zentiva erscheint daher als strategisch passender Eigentümer, zumal bereits Geschäftsbeziehungen zu APONTIS PHARMA bestehen. Zentiva plant, die Anzahl der Produkteinführungen zu erhöhen und eine Zusammenarbeit bei der internationalen Expansion zu vertiefen. Wir teilen daher die Auffassung des Vorstandes, dass durch den Zusammenschluss mehr Patienten schneller von einer verbesserten Therapie profitieren könnten. Aus finanzieller Sicht ist das Angebot für die Aktionäre jedoch nicht sonderlich attraktiv. Das Unternehmen befindet nach der Restrukturierung in 2023 auf einem guten Weg. Die klinische Evidenz hat sich durch die START- und SECURE-Studien signifikant verbessert, was auch durch die zunehmenden Aktivitäten der gesetzlichen Krankenkassen im Bereich 'Single Pill' verdeutlicht wird. Auch wenn noch Klumpenrisiken bei Atorimib, Caramlo und Tonotec bestehen wurde das Produktportfolio deutlich ausgeweitet und die neu Vertriebsstrategie zeigt bei gleichzeitig reduzierten Kosten bereits erste Erfolge. Hinzu kommt die aus unserer Sicht sehr vorteilhafte Kooperation mit Novartis. Fazit: Sowohl der Zeitpunkt als auch die Höhe des Angebots haben uns überrascht. Obwohl wir Zentiva als strategisch passenden Eigentümer betrachten, halten wir das vorgelegte Angebot angesichts unseres Fair Values von 16,50 EUR für nicht besonders attraktiv. Gleichzeitig dürfte das geplante Delisting bei Erreichen der 65%-Schwelle die Handelbarkeit und somit den Wert der Aktie erheblich beeinträchtigen. Daher stufen wir die Aktie trotz des Upsides zum Kursziel auf 'Halten' zurück. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31077.pdf Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2011639 18.10.2024 CET/CEST °