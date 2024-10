Scholz und Biden beschwören Zusammenarbeit bei Ukraine und Nahost

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz und US-Präsident Joe Biden haben am Freitag in Berlin die enge Zusammenarbeit beider Länder in der Ukraine- und Nahost-Politik beschworen.

"Wir stehen an der Seite der Ukraine, solange wie das nötig ist. Putin hat sich verrechnet. Er kann diesen Krieg nicht aussitzen", sagte Scholz mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Biden dankte dem Kanzler für seine Entschlossenheit in der Unterstützung der Ukraine. Deutschland habe zudem unterstützt, dass der Iran für seine Destabilisierungsversuche in der Region zur Rechenschaft gezogen werde, sagte er mit Blick auf die Sanktionspolitik der USA und der EU.

Beide begrüßten den Tod von Hamas-Führer Jahja Sinwar. Er hoffe, dass sich nun ein Fenster für eine Waffenruhe und die Freilassung der von der Hamas festgehaltenen israelischen Geiseln öffne. Biden sprach von einem Zeichen der Gerechtigkeit.

Biden betonte, er wisse, dass der Preis für die Ukraine-Politik sehr hoch sei. Aber der Preis sei noch viel höher, falls Russland sich durchsetzen sollte. Er ermutigte Deutschland, daran festzuhalten, zwei Prozent seiner Wirtschaftskraft für Verteidigung auszugeben.

