EQS-News: Pentixapharms Zielstruktur CXCR4 Gegenstand von 17 akademischen Präsentationen auf dem Jahreskongress der European Association of Nuclear Medicine (EANM)

Pentixapharms Zielstruktur CXCR4 Gegenstand von 17 akademischen Präsentationen auf dem Jahreskongress der European Association of Nuclear Medicine (EANM)



19.10.2024 / 12:28 CET/CEST

Hamburg, 19. Oktober 2024 - Die zelluläre Zielstruktur CXCR4, die Pentixapharm für die Entwicklung von mehreren diagnostischen und therapeutischen Radiopharmazeutika nutzt, ist Gegenstand von 17 Präsentationen auf dem 37. Jahreskongress der European Association of Nuclear Medicine (EANM), der in Hamburg vom 19. bis 23. Oktober 2024 stattfindet. In den Darbietungen werden neben den theranostischen Entwicklungsbemühungen der Pentixapharm auch Fortschritte von akademischen Gruppen gezeigt, die von Pentixapharm unterstützt werden. Sie betreffen Indikationen wie primären Hyperaldosteronismus, hoch- und niedrig-gradige Gliome, den muskelinvasiven Blasenkrebs, multiple Myelome und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Entzündungen. Aus ökonomischer Perspektive wird eine Bewertung der wirtschaftlichen Auswirkungen der CXCR4-gesteuerten molekularen Bildgebung vorgestellt.

Dr. Dirk Pleimes, Chief Medical Officer von Pentixapharm: „Wir freuen uns über die Möglichkeit, die vielfältigen Potenziale von neuen Radiopharmazeutika, die auf die CXCR4-Molekülstruktur zielen, bei einem der weltweit größten Treffen von Nuklearmedizinern zeigen zu können. Die vom Kongress akzeptierten Präsentationen aus 17 akademischen Studien, die in der Mehrzahl direkt von Pentixapharm unterstützt wurden, zeigen das anhaltende Interesse der Wissenschaft an CXCR4 als Zielstruktur und die vielen noch ungenutzten Möglichkeiten. Wir freuen uns darauf, Freunde und Mitstreiter am Stand von Pentixapharm in Halle H, Stand H19, für Updates und Diskussionen begrüßen zu dürfen.“

Eine Liste der Präsentationen zu zelluläre Zielstruktur CXCR4 finden Sie hier.

Über Pentixapharm

Pentixapharm ist ein radiopharmazeutisches Entwicklungsunternehmen mit Sitz in Berlin und Würzburg. Das Unternehmen entwickelt innovative First-in-Class-Radiopharmazeutika, die auf Liganden gegen den CXCR4-Rezeptor basieren. Diese werden sowohl diagnostisch als auch therapeutisch gegen verschiedene hämatologische und solide Tumore sowie kardiovaskuläre, endokrine und inflammatorische Erkrankungen getestet.

Die klinische Pipeline von Pentixapharm umfasst PentixaTher, ein Yttrium-90 basiertes Therapeutikum gegen Non-Hodgkin Lymphome (NHL), und PentixaFor, ein Gallium-68-basiertes Begleitdiagnostikum. Klinische Studien für beide Substanzen haben mit einer Dosisfindungsstudie für PentixaTher und einer Phase-III-Registrierungsstudie für PentixaFor in Marginalzonenlymphome in Europa bereits begonnen. Darüber hinaus wird PentixaFor als Diagnosetool für primären Hyperaldosteronismus (PA) entwickelt, eine bedeutende Ursache für Bluthochdruck. Pentixapharm bereitet derzeit eine Phase-III-Zulassungsstudie mit PentixaFor in PA vor, die in Europa und in den USA im Jahr 2025 beginnen soll.

Kontakt:

Pentixapharm Holding AG

Phillip Eckert, Investor Relations

phillip.eckert@pentixapharm.com

Tel. +49 30 94893232

www.pentixapharm.com

