Aktien Frankfurt Eröffnung: Etwas tiefer - Viele Quartalszahlen im Wochenverlauf

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag zum Start in eine von der Berichtssaison geprägten Börsenwoche etwas nachgegeben. Wenige Minuten nach der Xetra-Eröffnung stand ein Minus von 0,24 Prozent auf 19.610,99 Punkte zu Buche. Zu seinem Rekord vom Donnerstag bei knapp 19.675 Punkten bleibt der Dax auf Tuchfühlung, auf die runde Marke von 20.000 Punkten müssen die Anleger aber noch etwas warten.

Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen stieg hingegen am Montag um 0,46 Prozent auf 27.461,89 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Euroregion verlor etwas mehr als 1 Prozent.

Die Grundstimmung am Aktienmarkt ist laut der Landesbank Helaba angesichts der Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen sowohl in der Eurozone als auch in den USA gut. "Auch von technischer Seite sieht es mit dem intakten Aufwärtstrend gut aus, zumal eine überkaufte und korrekturbedürftige Marktlage bislang nicht zu beobachten ist."

Etwas Unterstützung könnte zudem aus China kommen, wo Banken bestimmte Kreditzinsen senken. In dem Land waren zuletzt angesichts einer Konjunkturträgheit Rufe nach Maßnahmen laut geworden. Es sei allerdings keine ausgemachte Sache, dass europäische Unternehmen durch eine Wiederbelebung des chinesischen Immobilienmarktes und der Festigung des chinesischen Binnenmarktes sofort davon profitieren würden, schrieb Finanzmarktexperte Andreas Lipkow.

In den kommenden Tagen dürfte die Berichtssaison für die nächsten Impulse sorgen, die nun auch in Europa Fahrt aufnimmt. Dabei werden vor allem die Zahlen des Softwarekonzerns SAP als möglicher Treiber genannt, die am Montag nach dem Börsenschluss in den USA veröffentlicht werden./ajx/mis