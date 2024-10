dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 21.10.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/'WSJ': Boeing könnte Unternehmensteile verkaufen - Ende des Streiks?

NEW YORK - Der kriselnde US-Flugzeugbauer Boeing erwägt laut einem Pressebericht den Verkauf von Unternehmensteilen. Mit der Trennung von Randbereichen und Geschäften, die sich unterdurchschnittlich entwickelten, könnte der Airbus -Rivale dringend benötigtes Geld einnehmen, schrieb das "Wall Street Journal" am Sonntag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Im Streik zehntausender Arbeiter zeichnet sich unterdessen nach mehr als einem Monat womöglich eine Lösung ab. Der neue Konzernchef Kelly Ortberg wird an diesem Mittwoch erstmals die Quartalszahlen vorstellen.

Sanofi spricht mit CD&R exklusiv über Einstieg bei Konsumentensparte

PARIS/NEW YORK - Der französische Pharmakonzern Sanofi hat seine Gespräche mit der Investmentgesellschaft Clayton Dubilier & Rice (CD&R) über einen Einstieg in das Geschäft mit rezeptfreien Arzneien vertieft. Beide Unternehmen hätten exklusive Verhandlungen über den möglichen Kauf einer 50-prozentigen Mehrheitsbeteiligung an der Sanofi-Sparte namens Opella aufgenommen, teilte Sanofi am Montag in Paris mit. Zudem werde sich die staatliche Investitionsbank (Bpifrance) voraussichtlich als Minderheitsaktionär mit einem Anteil von etwa zwei Prozent an Opella beteiligen.

Novo Nordisk erreicht Erfolg mit Mittel gegen Herzinfarkt und Schlaganfall

KOPENHAGEN - Der Pharmakonzern Novo Nordisk will sein Diabetesmedikament Rybelsus mit dem Wirkstoff Semaglutid perspektivisch auch zur Vorbeugung schwerer kardiovaskulärer Probleme verkaufen. Um den Jahreswechsel herum dürften die entsprechenden Anträge auf eine Label-Erweiterung bei den Behörden in den USA und der Europäischen Union eingereicht werden, teilte das dänische Unternehmen am Montag mit. Basis sind Ergebnisse der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie Soul, die den primären Endpunkt erreicht habe.

Roche erhält US-Zulassung für Begleitdiagnostikum bei Magenkrebs

TUCSON - Der schweizerische Pharmakonzern Roche hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für sein Begleitdiagnostikum Ventana CLDN18 zur Bestimmung von Tumoren bei Patienten mit Magen- und Speiseröhrenkrebs erhalten. Mit dem Test können Patienten identifiziert werden, die für eine Behandlung mit dem Medikament Vyloy des japanischen Pharmakonzerns Astellas in Frage kommen.

Weitere Meldungen -ROUNDUP: Kfz-Versicherer erhöhen Prämien - und schreiben trotzdem rote Zahlen -Mercedes-Benz eröffnet mit Scholz Batterie-Recyclingfabrik -Rüstungsgüter für mehr als 100 Millionen Euro für die Türkei -EU-Minister wollen Ostseefangmengen beschließen -DHL erwartet erneut Paket-Boom zu Weihnachten -BVB-Retter in der Not: Lob für Guirassy und Bensebaini -Züge der Bahn fahren wieder etwas öfter pünktlich -Aus fürs Heizungsgesetz? SPD wirft Union Planlosigkeit vor -Bayerns Medienaufseher für mehr Kooperation der Sender -Deloitte-Umfrage: Streaming stagniert, Fernsehen schrumpft nur wenig -ROUNDUP: Bahnstrecke Hamburg-Berlin soll lückenlosen 5G-Mobilfunk erhalten -Union will Nutzung brachliegender Bahngelände erleichtern -Städtetag: Schlupflöcher bei Mietpreisbremse bleiben -Bürgerinitiative fordert Stopp von Tesla-Ausbau -Kundenverband zur Bahnpünktlichkeit: Nicht zufriedenstellend -Lufthansa stellt Flüge von Frankfurt nach Peking ein -Lufthansa fliegt weiterhin nicht nach Tel Aviv -BVB mit Personalsorgen nach Madrid - Groß und Süle dabei -ROUNDUP: Fahrradbranche kämpft weiterhin mit Gegenwind

