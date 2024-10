Silberpreis – Kleiner Bruder mit Nachholpotenzial

Der Silberpreis hinkt oft dem großen Bruder Gold hinterher. Das gelbe Edelmetall ist bereits seit längerem nach oben ausgebrochen. Nun folgt der kleine Bruder. Silber hat deutliches Nachholpotenzial.

Befreiungsschlag im Tageschart gelungen

Es hat schon einige Anläufe gebraucht. Doch nun kann im Tageschart der charttechnische Befreiungsschlag gefeiert werden. Rund sechs Monate hielt sich der Silberpreis in einer breiten Handelsspanne auf. Die Oberseite bei 32,52 USD leistete Widerstand, konnte nun aber signifikant bezwungen werden. Aber was bedeutet in der Chartanalyse eigentlich signifikant? Um Fehlsignale zu vermeiden, kommt oft die Preisregel zum Einsatz. Ein Widerstand gilt als nachhaltig überwunden, wenn dieser um einen vorher definierten Betrag beispielsweise in Prozent, Punkten oder Dollar aus dem Weg geräumt wird. Die Trader mögen daher die Average True Range (ATR). Hierbei handelt es sich um die durchschnittliche Schwankungsbreite eines Basiswertes. Um einen Widerstand hinter sich zu lassen, sollte die Hürde um einen Average True Range-Wert überschritten werden. Wir haben der oberen Begrenzung der Trading Zone eine Average True Range der letzten zehn Handelsstage dazu addiert. Das Einstiegsniveau bei 33,50 USD wurde am Freitag vergangener Woche prompt erreicht. Als erstes Kursziel dient das ehemalige Hoch bei 35,42 USD von Anfang Oktober 2012. Sollte sich der Sprung über die Oberseite der Handelsspanne als Fehlausbruch entpuppen, könnte der Stop Loss knapp unterhalb des einstigen Hochs bei 28,96 USD platziert werden.