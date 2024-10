Ist China bereit für die zweite Rally-Welle?

Der chinesische Aktienmarkt ist vor einigen Wochen regelrecht explodiert, nachdem die Peoples Bank of China eine Kehrtwende in der Geldpolitik angekündigt hat. Viele Aktien, die innerhalb kürzester Zeit durch die Decke getrieben worden sind, haben inzwischen deutliche Rücksetzer gezeigt. Gestern hat die chinesische Notenbank dann weitere Zinssenkungen um 25 Basispunkte in den ein- und fünfjährigen Krediten bekanntgegeben. Das sind wichtige Schritte, aber wahrscheinlich nicht genug. Nun gibt es zwei Möglichkeiten: Es werden demnächst fiskalische Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft kommuniziert und durchgeführt, oder der Markt könnte weiter langsam ausbluten.

Weiterlesen mit Plus-AbonnementNoch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Alle Premium-Artikel lesen

Chartzeit: Exklusive Trading- und Investmentideen

Xetra® Echtzeitkurse für Aktien, ETNs und ETCs

15 Tage kostenlos als Neukunde testen Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Nur 9,90 € pro Monat Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung