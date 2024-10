EQS-News: Neues Angebot für Geschäftspost kommt jetzt aus der Cloud – Digitaler Wandel im Outputmanagement

EQS-News: Binect AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Studie

BINECT AG: Neues Angebot für Geschäftspost kommt jetzt aus der Cloud – Digitaler Wandel im Outputmanagement

Neues Produkt Binect ONE basiert auf AWS Cloud-Technologie

Projekt wurde mit dem Partner AllCloud umgesetzt

Höchste Security Standards für sensible Daten

Cloud-Angebot und Fokus auf Self Service steigern Kosteneffizienz

Binect veröffentlicht Case Study zusammen mit AllCloud

Weiterstadt, 22.10.2024. Die Binect AG (ISIN: DE000A3H2135) setzt mit ihrer Tochter Binect GmbH konsequent den mit Binect ONE eingeschlagenen Weg der Umstellung von „On Premise“-Software auf ein zeitgemäßes Cloud-Angebot fort. Mit dem neuen Produkt Binect ONE Business verfügt der marktführende Hybrid- und Digitalpostanbieter jetzt über ein erstes echtes Software-as-a-Service und Cloud-Angebot. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Early-Access-Phase mit ausgewählten Kunden wurde Binect ONE Business im September marktweit eingeführt.

„Mit Binect ONE haben wir viel mehr geschaffen als nur ein weiteres Produktangebot. Die Produkteinführung steht für einen erfolgreichen Paradigmen-Wechsel; etwas, das viele Softwareanbieter vor sehr große Herausforderungen stellt. Aufgrund der Flexibilität und Skalierbarkeit der Software ist Binect ONE die Basis für weitere – auch zielgruppenspezifische – Angebote, die künftig schnell gelauncht werden können“, sagt Dr. Frank Wermeyer, Binect-Geschäftsführer und Vorstand der Binect AG.

Die Software und die Produkte, die bislang entweder „On Premise“ direkt beim Kunden installiert und betrieben oder „On Demand“ aus dem Binect-Rechenzentrum bereitgestellt wurden, können nun „aus der Cloud“ bezogen werden. Während Binect bei der Enterprise Software insbesondere für den öffentlichen und den Gesundheitsbereich die On Premise-Variante noch anbietet, geht der Weg im Bereich der hochstandardisierten Mittelstandsangebote nun in Richtung Cloud. Insbesondere die bewährte Binect Cube-Lösung, die auf einer Hardware als „digitale Poststelle in der Box“ in den letzten Jahren sehr erfolgreich war, erhält mit dem neuen Produkt Binect ONE Business einen Nachfolger und liefert nun die „digitale Poststelle aus der Cloud“.

AllCloud als perfekter Partner für höchste IT-Sicherheit und erfolgreiche Vermarktung

Das Umstellungsprojekt wurde nach einem intensiven Auswahlprozess durch den Partner AllCloud begleitet, der mit dem Binect Technology Team eine für Mittelständler maßgeschneiderte Lösung umgesetzt hat. Eine Kernanforderung an die neue technologische Basis war für Binect die Etablierung höchster Datenschutz- und IT-Sicherheitsniveaus. Mit der Landing Zone von AllCloud konnte hier bereits auf einen rechtlich abgesicherten Rahmen für Security-Themen aufgesetzt werden. Die Zusammenarbeit mit AWS und AllCloud wird sich dabei auch auf der Marktseite auswirken. So steht mit dem AWS Marketplace eine Plattform zur Verfügung, über die neue Kunden und Zielgruppen angesprochen und erschlossen werden können.

„Das AWS Migration Acceleration Programm und das Framework mit Landing Zone von AllCloud haben sehr gut gepasst. Auf diesem Setting konnten wir aufbauen – das hat uns sehr viel Aufwand und Zeit gespart, weil es als Leistung vom Cloud-Dienstleister kam. Es hat zugleich sehr viel Komplexität aus der Startphase genommen“, so Michael Imiolczyk, Binect Geschäftsführer und CTO, der weiter ausführt: „AllCloud war hier, ebenso wie bei dem Aufbau der Landing Zone, ein guter Sparringspartner. Die Zusammenarbeit ist sehr professionell und lösungsorientiert. Das ist uns wichtig, denn als Mittelständler müssen wir effizient arbeiten und schnell vorankommen.“

Das erfolgreiche gemeinsame Projekt haben Binect und AllCloud in einer Case Study aufbereitet, die unter https://allcloud.io/case_studies/binect/ bereitgestellt wurde.

Self Service, Kosteneffizienz und Produkt-Roadmap

Mit dem neuen Produkt und dem Cloud-Ansatz gibt es auch mehr Self-Service-Möglichkeiten für die Kunden. Während zuvor immer Installations-, Beratungs- und Schulungsleistung notwendig war, werden Kunden bei den neuen Produkten mit verschiedenen Services durch die Nutzung begleitet: Sie sitzen jetzt praktisch selbst am Steuer. Für Binect bedeutet der Self Service auch, Aufwände zu reduzieren und die Mitarbeitenden zu entlasten. So ist das Billing automatisiert und kommt künftig ohne manuelle Zwischenschritte aus. Zudem muss der Software-Anbieter perspektivisch weniger Spezialexpertise im eigenen Rechenzentrum vorhalten. Auch für das Marketing bieten sich mit einem Self Service Produkt neue Möglichkeiten der Kundengewinnung.

Für die Kunden, die weiterhin kein Cloud-Angebot nutzen möchten oder auf einem Hosting außerhalb der AWS-Sphäre bestehen, bietet Binect mit der Lösung „Binect Enterprise“ entsprechende Möglichkeiten. Diese sind allerdings entsprechend zu vergüten, denn das Thema Profitabilität spielte im gesamten Projekt eine große Rolle. Gerade für Self Service Angebote im wettbewerbsintensiven Hybridpostmarkt musste eine Lösung gefunden werden, um Binect ONE zu einem schlagkräftigen Preis im Wettbewerb anbieten zu können. Mit der Bereitstellung auf AWS und der Zusammenarbeit mit AllCloud konnten die Kosten in der Cloud-Infrastruktur um mehr als 30% gesenkt werden.

Auf der Produkt-Roadmap setzt Binect in den nächsten Quartalen auf die Entwicklung von KI-gestützten Mehrwert-Services, mit denen Kunden eine noch bessere Kontrolle und Transparenz über ihre Geschäftspost und Dokumente erhalten. Im Rahmen der eigenen Initiative „Intelligent Document Processing“ (IDP) arbeitet Binect aufbauend auf der neuen Technologiebasis an Services, mit denen große Mengen von Dokumenten und deren Inhalte (Daten) effizient analysiert und verarbeitet werden, um z.B. Freigabe- und Versandprozesse automatisiert zu steuern, strukturierte Daten an nachfolgende Systeme bereitzustellen (ERP) oder den gewünschten Versand- und Zustellweg – physisch analog oder digital – zuzuweisen.

Ansprechpartner für Presse- und Investorenanfragen

Binect AG

Dr. Frank Wermeyer

Vorstand

Brunnenweg 17

64331 Weiterstadt

E-Mail:investoren@binect.com Internet:www.binect.com

Über die Binect AG

Binect steht für die Digitalisierung der dokumentbasierten Geschäftskommunikation. Binect digitalisiert mit ihren Lösungen und der Binect ONE-Plattform sämtliche Prozesse des Dokumentenversands und der Ausgangs- und Eingangskommunikation, wie z.B. Verträge und Rechnungen. Dabei ist Binect mit ihrer 100%-Tochter Binect GmbH ein seit langen Jahren etablierter und marktführender Player und Vorreiter des digitalen Geschäftspostversands. Unter dem Claim „Geschäftspost.Einfach.Digital“ entwickelt und integriert die Binect GmbH digitale Bausteine und Lösungen für mittelständische Unternehmen sowie Behörden und andere Institutionen. Weit über 100 Millionen Geschäftsbriefe und Bescheide werden jährlich über die Binect Plattform “ONE” verschickt. Mit der digitalen Poststelle in der Cloud reichen wenige Klicks am PC, um auch komplexeste Sendungen auf den Weg zu bringen oder künftig vollautomatisch zu empfangen, wo früher Mitarbeiter im Keller die Sendungen mit einer Frankiermaschine auf den Weg brachten oder eingehende Sendungen sortierten und verteilten. Die Binect AG baut ihr Leistungsportfolio konsequent zu einem umfassenden Intelligent Document Processing (IDC) aus und geht dabei zielgerichtet neue Partnerschaften ein.

Die Binect AG ist im Basic Board (Open Market) an der Frankfurter Börse notiert (Börsen-kürzel: MA10; Wertpapierkennnummer: A3H213; ISIN: DE000A3H2135).

