Ethereum Kurs: 3.000-Dollar-Marke im Blick – Anleger vor US-Wahl nervös

Nach dem jüngsten Vorstoß bis auf rund 2.800 Dollar machen Anleger in der ersten Wochenhälfte zunächst Kasse. 14 Tage vor der US-Präsidentschaftswahl dürfte die Spannung am Kryptomarkt weiter hoch bleiben. Die Hoffnung ist weiter hin groß, dass mit Trump ein kryptofreundlicher Präsident schon bald ins Weiße Haus einzieht und die regulatorischen Daumenschrauben lockert. Auch die geldpolitischen Entwicklungen dies- und jenseits des Atlantiks sollten Marktteilnehmer weiterhin im Blick behalten.

Trump liegt laut Predictlt weiterhin vor Harris

Im Fokus der Anleger steht weiterhin die immer näher heranrückende US-Präsidentschaftswahl, welche am 05. November 2024 stattfindet. Dem Analyseportal Prediclt zufolge liegt der Republikaner Donald Trump mit 58 Pence weiterhin vor der Demokratin Kamala Harris (46 Pence).

Auf einer Wahlkampfveranstaltung hatte Trump in den letzten Monaten angekündigt, im Szenario eines Wahlsieges „Krypto-Präsident“ werden zu wollen. Zudem wolle er strategische Bitcoin-Reserven anlegen. Anleger hoffen, dass der regulatorische Gegenwind in den USA in Zukunft abnimmt und die Branche Rückenwind erhält.