EZB-Ratsmitglied Centeno schließt große Zinssenkung nicht aus

EZB-Ratsmitglied Mario Centeno schließt größere Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank nicht aus. Dies sei abhängig von den Konjunkturdaten, sagte der Präsident der portugiesischen Notenbank am Dienstag auf einer Veranstaltung in Washington. Dabei sprach er sich für eine "allmähliche, stetige und vorhersehbare Senkung der Zinssätze" auf ihr neutrales Niveau aus. Das neutrale Zinsniveau - bei dem die Geldpolitik die Wirtschaft weder ankurbelt noch bremst - sieht Centeno bei "vielleicht zwei Prozent oder etwas weniger". Die EZB nähere sich ihrem Zwei-Prozent-Ziel bei der Inflationsrate, das sie mittelfristig erreichen will, fügte Centeno hinzu.

Am vergangenen Donnerstag senkte die EZB zum dritten Mal in diesem Jahr ihren Leitzins. Anleger rechnen nun bei jeder der nächsten vier bis fünf Sitzungen der Notenbank mit weiteren Zinssenkungen. Dies liegt an Anzeichen dafür, dass die Inflation schneller nachlassen könnte als bislang angenommen, während das Wirtschaftswachstum in der Euro-Zone schwach bleibt. Frühindikatoren signalisieren sogar eine einsetzende Talfahrt.