Implenia gewinnt Auftrag für grossen Hotelneubau in der Schweiz

Grosser Hotelneubau in Andermatt | Implenia als Totalunternehmer | weitere attraktive Hochbauaufträge in der Schweiz | Auftragsvolumen von insgesamt über CHF 200 Mio.

Glattpark (Opfikon), 22. Oktober 2024 – Implenia hat von der Andermatt Swiss Alps AG den Auftrag erhalten, als Totalunternehmer in Andermatt, im Herzen der Schweizer Alpen, ein Hotel & Residences zu bauen. Der Neubau ist Teil der Gesamtentwicklung Andermatt Reuss. Mit ihrer Vision «The Prime Alpine Destination» will die Bauherrschaft in den nächsten Jahren in der aufstrebenden Ferienregion Andermatt weiteren attraktiven Lebensraum schaffen.

Der neue Auftrag entspricht der strategischen Ausrichtung von Implenia auf grosse und anspruchsvolle Projekte, spezialisierte Kompetenzen sowie Nachhaltigkeit.

Erstellt wird das Hotel in Massivbauweise mit einer Elementfassade und einem Dachstuhl aus Holz. Es verfügt über 66 Zimmer, Restaurants & Bars, 164 Wohnungen, sowie einen grosszügigen Spa- und Fitnessbereich. Das Hotel erstreckt sich über drei durch eine grosszügige Lobby-Landschaft im Erdgeschoss verbundene Einzelbauten. Der Neubau wird durch Fernwärme geheizt, die Kühlung erfolgt mittels Grundwasser und eine in die Fassade integrierte Photovoltaikanlage liefert einen wesentlichen Teil des Stroms. Ergänzend zum Hotelbau wird Implenia einen Teil der Erschliessungsstrasse sowie ein Schneeschutzdach erstellen. Baubeginn ist für Frühling 2025 und Fertigstellung für November 2027 geplant. Weitere Informationen zum Projekt: andermatt-swissalps.ch

Zudem hat die Division Buildings im Bereich Baumeister in der Schweiz weitere attraktive neue Aufträge gewonnen: Zwei grosse, durchmischte Wohnüberbauungen in Köniz bei Bern sowie in Zug, Schulhausneubauten in Binningen und in Zug sowie den Neubau des Gemeindezentrums in Pratteln. Diese Aufträge werden im Zeitraum Herbst 2024 bis Herbst 2025 realisiert.

Insgesamt beläuft sich das Auftragsvolumen dieser neuen Aufträge für die Division Buildings auf mehr als CHF 200 Mio.

Jens Vollmar, Head Division Buildings von Implenia zu den Projektgewinnen: «Wir bedanken uns bei unseren Kunden für das Implenia entgegengebrachte Vertrauen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und darauf, bei diesen anspruchsvollen Projekten unsere langjährige Erfahrung und unser umfassendes Know-how in Planung und Bau von grossen, spezialisierten und nachhaltigen Immobilen einzubringen.»

Hotel & Residences als Teil der Gesamtentwicklung von Andermatt Swiss Alps (Bild: ©Andermatt Swiss Alps AG).

Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt, realisiert und bewirtschaftet Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem bietet Implenia in weiteren Märkten Tunnelbau und damit verbundene Infrastrukturleistungen an. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Entwicklungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem integrierten, multinationalen Bau- und Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der Expertise ihrer Spezialisten realisiert die Gruppe grosse, komplexe Projekte und begleitet Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Bauwerke. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon bei Zürich beschäftigt europaweit über 9‘000 Mitarbeitende (FTE) und erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von CHF 3,6 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter implenia.com.

