EQS-News: Blue Cap AG: Spürbare Margenverbesserung im dritten Quartal 2024

Blue Cap AG: Spürbare Margenverbesserung im dritten Quartal 2024



Konzernumsatz nach neun Monaten bei EUR 195,3 Mio. (Vorjahr: EUR 209,0 Mio.)

Adjusted EBITDA steigt um knapp 20 % auf EUR 19,0 Mio. (Vorjahr: EUR 15,9 Mio.)

Adjusted EBITDA-Marge nach neun Monaten legt deutlich auf 9,5 % (Vorjahr: 7,6 %) zu und erreicht im 3. Quartal 11,8 %

Kürzlich erfolgte Verkäufe von nokra und Neschen mit attraktiver Rendite

Neue Jahresprognose 2024 bereits auf fortgeführte Geschäftsbereiche angepasst: Konzernumsatz von EUR 200-220 Mio. und eine verbesserte Adjusted EBITDA-Marge von 9,5-10,5 %

München, 23. Oktober 2024 – Die Blue Cap AG („Blue Cap“) blickt auf ein solides drittes Quartal 2024 mit deutlicher Steigerung der Profitabilität zurück. Dies gelang trotz anhaltend schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen. Ende September und Anfang Oktober verkündete die Blue Cap den Verkauf der Beteiligungsunternehmen nokra und Neschen. Beide Exits konnten mit attraktiven Renditen auf das eingesetzte Kapital (ROIC) und Verkaufserlösen über der jeweiligen letzten Net Asset Value-Bewertung realisiert werden. Sie stellen wichtige Meilensteine in der Umsetzung der M&A-Strategie der Blue Cap dar. Sämtliche nachfolgenden Kennzahlen beziehen sich sowohl auf die zukünftig fortgeführten(1) Geschäftsbereiche als auch auf die aufgegebenen Geschäftsbereiche um Neschen und nokra.

Neunmonatszahlen mit verbessertem operativem Ergebnis

Die Blue Cap erzielte in den ersten neun Monaten 2024 einen Konzernumsatz von EUR 195,3 Mio. unter Vorjahresniveau (EUR 209,0 Mio.). Gleichzeitig verbesserte sich das operative Betriebsergebnis (Adjusted EBITDA(2)) deutlich auf EUR 19,0 Mio. (Vorjahr: EUR 15,9 Mio.). Davon entfielen EUR 7,8 Mio. auf das dritte Quartal (Q3 2023: EUR 4,4 Mio.). Hierin zeigen sich insbesondere die Erfolge der Transformation bei Neschen und eine sehr erfreuliche Auftragsentwicklung bei con-pearl. Somit stieg auch die Adjusted EBITDA-Marge für die ersten neun Monate auf 9,5 % (Vorjahr: 7,6 %) und im Berichtsquartal von 7,0 % im Vorjahresquartal auf 11,8 %.

Der Nettoverschuldungsgrad (inkl. Leasingverbindlichkeiten) lag mit 2,0 Jahre sowohl deutlich unter dem vergleichbaren Vorjahreswert (30.09.2023: 3,0 Jahre) als auch klar innerhalb des Zielkorridors von unter 3,5 Jahren.

Konzernkennzahlen im Überblick*

Mio. EUR Q3 2024 Q3 2023 9M 2024 9M 2023

Umsatz 66,1 63,7 195,3 209,0 Adjusted EBITDA 7,8 4,4 19,0 15,9 Adjusted EBITDA-Marge in % 11,8 % 7,0 % 9,5 % 7,6 %

*Konzernkennzahlen enthalten Neschen und nokra



con-pearl mit starkem Beitrag zum Gruppenergebnis

Das Segment Plastics konnte seine dynamische Entwicklung aus dem ersten Halbjahr fortsetzen und sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis spürbar zulegen. Haupttreiber des Aufwärtstrends war die Beteiligung con-pearl, die auch im dritten Quartal von einer sehr guten Auftragslage im Logistikbereich, insbesondere in den USA, profitierte. H+E entwickelte sich im anhaltend herausfordernden Umfeld in der Automobilbranche ebenfalls sehr gut und leicht oberhalb der Erwartungen.

Das Segment Adhesives & Coatings lag beim Umsatz nahezu auf Vorjahresniveau, konnte sein Ergebnis aber spürbar verbessern. Dies ist im Wesentlichen auf den Transformationserfolg bei Neschen zurückzuführen, der sich in einem deutlichen Anstieg des Ergebnisses bemerkbar macht. Bei Planatol hielt der deutliche Nachfrageeinbruch auch im dritten Quartal an. Der Umsatz in den ersten neun Monaten lag leicht unter dem bereits schwachen Vorjahresniveau.

Im Segment Business Services lagen die relevanten Kennzahlen der ersten neun Monate spürbar hinter der Vorjahresperiode zurück. Sowohl HY-LINE als auch Transline sind stärker als erwartet von der wirtschaftlich schwierigen Lage und rückläufigen Aufträgen betroffen. Insbesondere die Entwicklung bei HY-LINE belastet das Segmentergebnis erheblich. Mit sinkenden Umsätzen verfehlten beiden Gesellschaften ihre Zielvorgaben.

Die Minderheitsbeteiligung Inheco hat sich nach den im ersten Halbjahr 2024 abgeschlossenen Transformationsmaßnahmen in allen relevanten Kennzahlen verbessert. Der anhaltende Fokus auf operative Verbesserungen und Produktivität sowie ein solider Auftragseingang im Rahmen der Erwartungen bilden eine gute Basis für die Rückkehr zu einem profitablen Wachstumskurs.



Segmentkennzahlen im Überblick*

Mio. EUR 9M 2024 9M 2023 Veränderung in % bzw. Basispunkten (BP) Plastics Umsatz 82,9 71,8 15,3 % Adjusted EBITDA 12,9 7,9 63,6 % Adjusted EBITDA-Marge in % 15,3 % 11,0 % >100 BP Adhesives & Coatings Umsatz 61,2 63,4 -3,6 % Adjusted EBITDA 6,0 2,9 >100 % Adjusted EBITDA-Marge in % 9,5 % 4,7 % >100 BP Business Services Umsatz 49,3 71,4 -30,9 % Adjusted EBITDA 1,9 6,2 -69,5 % Adjusted EBITDA-Marge in % 3,8 % 8,6 % >100 BP

Hinweis: Rundungsdifferenzen sind möglich

*Segmentkennzahlen enthalten Neschen



Prognose 2024 mit Erhöhung der EBITDA-Marge und auf fortgeführte Geschäftsbereiche angepasst

Unter Berücksichtigung der genannten Beteiligungsverkäufe und der erwarteten Geschäftsentwicklung hat der Vorstand seine Prognose für das Gesamtjahr 2024 am 07. Oktober 2024 angepasst. Neben der technischen und gemäß der IFRS-Systematik erforderlichen Herausrechnung der aufgegebenen Geschäftsbereiche nokra und Neschen im Gesamtjahr 2024, spiegelt sich dies in einer höher als ursprünglich erwarteten Adjusted EBITDA-Marge und einer etwas niedrigeren Umsatzprognose wider. So erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2024 (ohne Neschen und nokra) einen Konzernumsatz in einer Bandbreite von EUR 200-220 Mio. (zuvor EUR 270-290 Mio.) und eine Adjusted EBITDA-Marge von 9,5-10,5 % (zuvor 8,5-9,5 %).

(1) Aufgrund des Verkaufes von nokra (30.09.2024) in Q3 und Neschen (07.10.2024) in Q4 2024 werden die Beiträge des Unternehmens im laufenden Jahr wie auch im Vorjahr nach IFRS-Systematik unter aufgegebene Geschäftsbereiche zusammengefasst werden. Zu den fortgeführten Geschäftsbereichen werden demzufolge alle übrigen Portfoliounternehmen gehören. Die Angaben in dieser Pressemitteilung inklusive der Angaben zu den Vorjahresperioden berücksichtigen diese Herausrechnung zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Die Prognose für das Gesamtjahr 2024 berücksichtigt bereits nur noch die fortgeführten Geschäftsbereiche ohne nokra und Neschen.

(2) Adjustments: Bereinigt um außergewöhnliche, periodenfremde sowie sonstige Effekte aus Reorganisationsmaßnahmen und Einmaleffekte sowie um aus den Kaufpreisallokationen entstehenden Effekte

Über die Blue Cap AG

Die Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete, kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft erwirbt mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich in Sondersituationen und begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung, mit dem Ziel sie später gewinnbringend zu verkaufen. Die akquirierten Unternehmen haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz zwischen EUR 20 und 200 Mio. und haben ein nachhaltig stabiles Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an sechs Unternehmen aus den Branchen Klebstoff- & Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Life Sciences und Business Services. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 1.000 Mitarbeitende in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de

