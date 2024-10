GNW-Adhoc: Medizinischer Erfinder feiert 20 Jahre Doppelballon-Enteroskopie in Europa mit der Einführung eines neuen Endoskops

^WIR STELLEN VOR: DIE NEUE ÄRA DER DBE RATINGEN, Deutschland, Oct. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fujifilm Healthcare freut sich, die Markteinführung des neuen EN-840T DBE-Endoskops in Europa am 12. Oktober 2024 bekanntzugeben, das in Zusammenarbeit mit dem renommierten Medizinprodukte-Erfinder Professor Hironori Yamamoto entwickelt wurde. ZUSAMMENARBEIT MIT DEM ERFINDER DER DBE Der Erfinder Professor Hironori Yamamoto ist Vorsitzender und Professor der Abteilung für Medizin, Abteilung für Gastroenterologie, an der Jichi Medical University in Tochigi, Japan. Die Zusammenarbeit von Fujifilm mit Prof. Yamamoto, dem Erfinder der Doppelballon-Endoskopie, bot eine einzigartige Gelegenheit, eine Reihe von Endoskopen zu entwickeln, die das medizinische Personal bei der Bewältigung der Herausforderungen in der Endoskopie mit neuen Technologien unterstützen. GOLDSTANDARD FÜR DIE SICHERE UNTERSUCHUNG DES DARMS ?Die Doppelballonendoskopie ist eine sichere und wirksame Methode zur Diagnose und Behandlung von Dünndarmerkrankungen." (1) Die DBE wird in 80 Ländern weltweit eingesetzt und ist der Goldstandard für die sichere Untersuchung des Darms. Aus diesem Grund ist Fujifilm Healthcare Europe mit seinen speziellen DBE-Produkten führend, die eine präzise Bildgebung und verbesserte Benutzerfreundlichkeit für Endoskopie-Profis bieten. KLARHEIT FÜR DIE BILGEBUNG BEI ENDOSKOPIEN ?Die DBE ist weniger invasiv und angenehmer für den Patienten als die intraoperative Dünndarmendoskopie." (2) DBE-Endoskope sind praktischer(2) als chirurgische Alternativen und kosteneffektiv(2) für Gesundheitsdienstleister. Das Endoskop DBE EN-840T von Fujifilm, dessen Schwerpunkt auf Patientensicherheit, Bildgebungsgenauigkeit und verkürzter Verfahrensdauer innerhalb der Endoskopie-Produktpalette liegt, bietet mit seinem neuen hochauflösenden CMOS-Sensor Klarheit und Komfort für medizinisches Personal. PATIENTENSICHERHEIT UND EINFACHHEIT ?Eine Endoskopie ist Teil des diagnostischen oder therapeutischen Weges eines Patienten ... die Qualität und Sicherheit der Endoskopie hängt von der Umgebung ab, in der die Endoskopiker arbeiten (einschließlich der Einrichtungen und Geräte) ..." (3) Fujifilm hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gesundheitsfachkräfte für Endoskopien bei der sicheren Versorgung ihrer Patienten mit den besten Geräten von Fujifilm zu unterstützen. Das Endoskop EN-840T ist einfach einzurichten und ermöglicht eine mühelose Bedienung und Manövrierbarkeit während des Eingriffs. Jetzt verfügbar! Das neue EN-840T Doppelballonendoskop ist seit dem 12. Oktober 2024 in Europa erhältlich. Mehr erfahren Lesen Sie die Broschüre, um mehr zu erfahren: Broschüre herunterladen (https://mediahub-emea.fujifilm.com/share/54938146-7B40-4DC0-BC62FE328787E39C/) Sehen Sie sich die Einrichtungsanleitung für das Fujifilm EN-840T an: https://youtu.be/2redrjTDpPA Fujifilm, Proudly by Your Side Fujifilm hat vor Kurzem sein 90-jähriges Bestehen als globaler Innovator im Gesundheitswesen und in der Bildgebung gefeiert. Die innovativen medizintechnischen Lösungen von Fujifilm sind darauf ausgerichtet, die Gesundheitsversorgung der Patienten zu verbessern und einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft auszuüben. Mit unserem Wissen, unserer Leidenschaft und unserer Inspiration befähigen wir Fachkräfte im Gesundheitswesen, in ihrer täglichen Arbeit einen großen Unterschied zu bewirken, indem sie die Lebensqualität.von Patienten verbessern. Gemeinsam bereichern wir das Leben und schenken der Welt mehr Lächeln! Kontaktieren Sie uns Sie möchten mehr über dieses Produkt erfahren oder haben eine Frage an unser Team? Kontaktieren Sie uns hier: endoscopy_eu@fujifilm.com (mailto:endoscopy_eu@fujifilm.com) Stefan Bachmeier Fujifilm Healthcare Europe stefan.bachmeier@fujifilm.com (mailto:stefan.bachmeier@fujifilm.com) _______________ (1) Yamamoto et al., Dig. Endosc. 2015; 27: 331-337. Doi: 10.1111/den.12378; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25180488/ (2) Rahmi G et al., 2017; Efficacy of double-balloon enteroscopy for small-bowel polypectomy: clinical and economic evaluation. Efficacy of double-balloon enteroscopy for small-bowel polypectomy: clinical and economic evaluation - PMC (nih.gov) (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5424870/) (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5424870/)(3) Valori, Cortas, Rutter et al. 2019; Performance measures for endoscopy services: A European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) quality improvement initiative. https://doi.org/10.1177/2050640618810242 Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/09ce25aa-0187-4c19-8e66- f0e05aa73ddc °