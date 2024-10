AKTIE IM FOKUS 2: Siltronic stemmen sich mit Kurssprung gegen den Abwärtstrend

(neu: Kurs, Experte und Details)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach deutlichen Kursverlusten in diesem Jahr haben die Aktien von Siltronic am Donnerstag zu einer Erholung angesetzt. Robuste Quartalszahlen des Herstellers von Vorprodukten für Halbleiter und etwas optimistischere Aussagen zur Profitabilität verhalfen dem Kurs am Mittag zu einem Plus von 5 Prozent auf 61,75 Euro. Siltronic waren damit der Spitzenreiter im MDax .

Die Münchener rechnen wegen verschobener Anlaufkosten in der neuen Halbleiterwafer-Fabrik in Singapur in der Tendenz mit einem etwas profitableren Geschäftsjahr. Im dritten Quartal stieg der Umsatz auf Jahressicht um 2,3 Prozent auf gut 357 Millionen Euro. Gleichzeitig ging aber der operative Gewinn um fast 10 Prozent auf knapp 90 Millionen Euro zurück.

Der Umsatz habe die Konsensschätzung um 5 Prozent übertroffen und der operative Gewinn die Markterwartung sogar um 16 Prozent, schrieb Analyst Jürgen Wagner vom Investmenthaus Stifel. Das Zahlenwerk sei also "besser als befürchtet".

Für eine Erholung - der Aktienkurs war seit Jahresbeginn um rund 35 Prozent gefallen - brauche es aber Geduld, so der Experte. Immerhin sei der Abwärtstrend mittlerweile weit vorangeschritten und die Relation von Chancen zu Risiken mithin positiv. Wagner rät denn auch zum Kauf der Aktien, für die er mit einem Kursziel von 100 Euro fast 40 Prozent Erholungspotenzial ausmacht.