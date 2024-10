Aktien Europa: Leichte Gewinne - Quartalszahlen stützen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag trotz mäßiger US-Vorgaben Gewinne verzeichnet. Überwiegend gute Quartalszahlen der Standardwerte stützten.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg am Mittag um 0,66 Prozent auf 4.955,13 Punkte. Auch außerhalb des Euroraums ging es nach oben. Der Schweizer Leitindex SMI gewann 0,49 Prozent auf 12.207,02 Punkte. Der britische FTSE 100 lag mit 0,71 Prozent auf 8.317,18 Punkten ebenfalls im Plus.

Leicht positive Signale kamen auch von der Konjunktur. Die Unternehmensstimmung im Euroraum hatte sich im Oktober von niedrigem Niveau ausgehend etwas verbessert. "Eine neuerliche konjunkturelle Hiobsbotschaft bleibt aus", merkte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank dazu an. Von einer Trendwende könne jedoch keine Rede sein. Es mangele an Aufträgen und die Unternehmen hielten sich angesichts des immer noch vergleichsweise hohen Zinsniveaus und der unsicheren Konjunkturaussichten mit Investitionen zurück.

Gewinne verzeichneten die Luxuswerte. Der französische Konzern Hermes war im dritten Quartal erneut stärker gewachsen als erwartet. Die Aktie gewann 1,9 Prozent. Kering ließen sich von abermals schwachen Zahlen und der Krise der Kernmarke Gucci dagegen nicht mehr sonderlich beeindrucken. Nach der Talfahrt der Vormonate stieg der Kurs um 1,8 Prozent.

Im Autosektor setzten die Vorgaben von Tesla und Renault Akzente. Der US-Elektroautobauer hatte im dritten Quartal trotz der Branchentristesse deutlich mehr verdient als von Experten erwartet worden war. "Der E-Autobauer trimmt sich weiter auf Effizienz, bekommt die Kosten in den Griff und macht sich so fit für die Visionen der Zukunft", lobte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Renault profitierten auch von guten Quartalszahlen und gewannen an der Spitze der europäischen Autowerte 6,7 Prozent.

Unter den Lebensmittelproduzenten waren Danone und Unilever gefragt. Aktien des französischen Unternehmens kletterten um 2,3 Prozent, während der britische Wert um 3,4 Prozent anzog. Analysten lobten in beiden Fällen die Quartalszahlen.

Auch zwei andere britische Titel kamen mit ihren Zahlenwerken gut an. London Stock Exchange gewannen 2,5 Prozent, Barclays sogar vier Prozent. Analyst Matt Britzmann vom Broker Hargreaves Lansdown sprach von einer überraschend guten Gewinnentwicklung der Bank im dritten Quartal.

Stärkster Sektor waren jedoch die Reise- und Freizeitwerte. Ein Kurssprung des schwedischen Online-Casino-Entwicklers Evolution AB nach Zahlen beflügelte den Sektor.